'Mi cuento de hadas para siempre', Sofía Castro celebra la fecha más especial de su noviazgo

El amor llamó a la puerta de Sofía Castro hace poco más de dos años. Desde ese entonces, la actriz comparte su ilusión de la mano de Pablo Bernot, con quien este 7 de marzo celebra un mes más de noviazgo, época en la que ambos han escrito las páginas de una relación fundamentada en la confianza y la comunicación. Por tal motivo, la hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro, puso en alto el inmenso cariño que tiene por su galán, a quien dedicó un romántico mensaje con el que hace evidente ese lazo afectivo que se fortalece con el paso de los días, una historia de la que, por supuesto, sus fanáticos han sido testigos desde el primer momento.

Fiel a dar detalles de los acontecimientos más significativos en su entorno personal, Sofía recurrió a sus redes sociales para celebrar los dos años y seis meses de su relación sentimental con Pablo, publicando una historia en Instagram, la cual ilustró con una fotografía en la que aparecen los dos dándose un beso. El escenario de ese entrañable recuerdo fue nada más y nada menos que el de su escapada por Disney California Adventure Park, uno de los momentos más inolvidables y el cual merece ser evocado en la fecha más especial de su idilio. “¡Gracias por estos 2.6! Me has hecho la más feliz @pbernotk. Te amo”, dijo la intérprete, quien ha definido esta etapa de su vida de la mejor manera: “Mi cuento de hadas para siempre”.

Para Sofía, estas han sido semanas de fiesta, pues precisamente el pasado 25 de febrero su novio cumplió 31 años, por lo que felicitó a su galán también con una postal de su paseo por Disney. Entre otras cosas, aprovechó para reiterarle el inmenso cariño que siente por él, deseando compartir a su lado más años juntos. “Festejando tus 31, amor de mi vida @pbernotk. Que seas más feliz y sigamos juntos muchos más. Te amo”, dijo en aquel momento la joven, quien a la par de la felicidad en su corazón tiene la dicha de seguir conquistando éxitos profesionales, disfrutando al máximo de esta estabilidad que paso a paso ha logrado construir.

Los planes sentimentales de Sofía

Si algo tiene claro Sofía Castro son los planes a futuro en el terreno sentimental, aunque toma todo con calma por ahora. En recientes declaraciones, incluso se refirió a la posibilidad de llegar al altar cuando eso sea conveniente, sin descartar la idea de convertirse en mamá en algún momento de su vida. “La verdad siempre he creído en el matrimonio, en la familia. Quiero ser mamá…”, confesó en entrevista con el diario mexicano Reforma en agosto de 2021. Así mismo, reveló cómo se ha visualizado en esta faceta, opinando con sentido del humor. “Antes decía que quería tener seis hijos, pero ahorita a lo mejor ya un poco menos. La verdad es que veo a mi papá cómo sufre con nosotras (mis hermanas) y digo: ‘Ay no, mejor menos’”, agregó. “Claro que me quiero casar, ser mamá, formar una familia”.

Otra de las satisfacciones de Sofía es la gran química que su novio Pablo ha podido tener con sus papás, un tema del que también ha hablado anteriormente, y en el que tampoco ha ocultado cómo desea que fuera el día de su boda. “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, contó recientemente durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. “Siempre he soñado con mi boda, por la iglesia, religiosa, vestida de blanco, de princesa, pero una dice y qué tal que a la mera hora me quiero casar en la playa”, aseguró.

