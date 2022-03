Así se logró el increíble look de Balenciaga con el que Kim Kardashian acaparó la atención en París

La Paris Fashion Week 2022 nos ha traído un sinfín de momentos memorables protagonizados por las celebridades que asistieron a presenciar los desfiles en los que las casas de moda más importantes del mundo han presentado sus propuestas para las próximas temporadas. Una de ellas fue Kim Kardashian, quien como suele hacerlo, acaparó las miradas con su increíble look para el desfile de Balenciaga, a donde llegó enfundada de pies a cabeza en cinta amarilla para embalaje con los logos de la firma anfitriona. A través de sus historias de Instagram, la socialité compartió un poco del proceso por el que tuvo que pasar para crear el look que se ha vuelto viral en cuestión de minutos, en el que ayudada por todo su equipo se dejó envolver en la cinta adhesiva que tanto ha llamado la atención, la cual fue adherida a un body color negro ajustado a su cuerpo, por lo que las curvas de la famosa empresaria fueron remarcadas con este increíble atuendo del que tanto se habla en redes sociales. Da play al video y mira cómo fue que se logró este nuevo look viral de Kim Kardashian.