'Felicidades a esta mujer tan mágica', Juanpa Zurita y su romántico mensaje a Macarena Achaga

Desde que Juanpa Zurita y Macarena Achaga comenzaron su relación han querido compartir con sus seguidores algunos de los detalles más románticos de su vida como pareja, dejándose ver de lo más enamorados y siempre apoyándose en cada proyecto que emprenden. Es por eso que ahora que la hermosa actriz ha celebrado su cumpleaños número 30 el famoso influencer no ha perdido la oportunidad de expresar todo lo que siente por ella a través de una romántica felicitación que ha compartido a través de sus redes sociales, en la que además de celebrar la vida de la actriz de Luis Miguel, La serie ha puesto en alto los logros profesionales y personales de Maca, dejando en claro la admiración que tiene por ella.

A través de su perfil de Instagram, Juanpa compartió una linda imagen en la que se le puede ver de lo más feliz posando bajo una cascada y muy bien abrazado de su hermosa novia, una postal tomada durante las vacaciones que la pareja se tomó a propósito del cumpleaños de la actriz. Al pie de la fotografía, el también actor escribió unas románticas líneas dedicadas a la cumpleañera, en las que con toda la emoción del mundo expresó su total admiración hacia la actriz, evidenciando el gran amor que tiene por ella. “Felicidades a esta mujer tan mágica. Felicidades por haberte ganado todo lo que has construido sola. Por haber tomado decisiones tan arriesgadas desde niña para perseguir tus sueños. Felicidades por tus valores, por lo atenta que eres con tu familia y la gente que quieres. Por hacer las cosas con corazón y de forma correcta”, expresó Zurita en las primeras líneas de su mensaje.

El influencer continuó con su mensaje destacando cada una de las virtudes de Macarena, expresando el orgullo que siente al poder compartir su vida al lado de la bella actriz. “(Felicidades) Por involucrarte, porque te importe lo qué haces y lo que le compartes a tu audiencia. Por ser un ejemplo de mujer que inspira a todas - y todos - a lograr sus sueños. Y sobre todo por tu gran corazón. Ah… y felicidades a mí por tener la fortuna de tenerte, feliz cumpleaños a esta hadita que todos los días nos comparte un poquito de su magia. ¡Te amo!”, finalizó Juanpa de lo más conmovido.

Como era de esperarse, la festejada no tardó en reaccionar al tierno gesto de su novio, por lo qie al pie de la publicación de Juanpa compartió un lindo mensaje de agradecimiento para su galán, el cual, por supuesto, hizo suspirar a todos sus fans. “Es que quiero verme a través de tus ojos siempre. Gracias por acompañarme en esta y todas mis aventuras”, expresó la intérprete emocionada.

El mejor cumpleaños de Macarena

A través de su perfil de Instagram, Macarena Achaga compartió algunas fotografías del increíble viaje que realizó en compañía de Juanpa Zurita para celebrar su cumpleaños, algo que la actriz siempre había querido hacer y que por azares del destino no había podido concretar y que ahora, de la mano del influencer, ha podido hacer realidad. “He querido hacer esto por años y nomás no lo conseguía: tomarme el día de mi cumpleaños para conectar en mi revolución solar. No tengo palabras para agradecerle a la vida lo bonito de cumplir otro sueño, aunque sea tan sencillo como hacer algo que dijiste que querías hacer… vaya, como esto. Ojalá les llegue un poquito de la magia que hicimos con mi cómplice absoluto @juanpazurita. Hbd to me”, expresó Maca emocionada.

