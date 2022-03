Mariana Torres y Jonathan Nienow bendicen su amor en una ceremonia espiritual un día después de su boda

Las celebraciones para Mariana Torres y su ahora esposo Jonathan Nienow no han terminado. Tras haber celebrado su boda religiosa en Punta Mita, Nayarit -el mismo lugar en el que se comprometieron el año pasado-, la pareja ha continuado con los festejos ahora con una boda espiritual en la playa, en la que se han hecho rodear de sus familias y amigos más cercanos, quienes han sido testigos del inicio de esta nueva etapa en la vida de Mariana y Jonathan, quien a lo largo del pasado fin de semana han celebrado su amor por todo lo alto, dejándose ver más enamorados que nunca.

Con las emociones a flor de piel, Mariana ha querido hacer partícipes a todos sus fans de la felicidad que embarga en estos momentos su corazón, pues a través de sus historias de Instagram mostró algunos detalles de la boda espiritual que se llevó a cabo un día después de su boda religiosa, en donde hemos podido ver a Mariana y a Jonathan con atuendos nupciales en color blanco, descalzos y tomados de la mano frente al mar, donde por segunda ocasión se juraron amor eterno.

Para esta ocasión, Mariana optó por un conjunto de dos piezas de top blanco y una falda larga al mismo tono con una abertura a la altura de la pierna, luciendo elegante y casual al mismo tiempo, perfecta para la ocasión. La actriz complementó su look nupcial llevando el pelo suelto y rizado, sostenido por un tocado de resplandor con el que sin duda le dio el toque de glamour a todo su atuendo. Por su lado, el novio también lució impecable en un look de pantalón blanco y una túnica sin mangas, complementando su look con un sombrero en color arena.

Durante la ceremonia espiritual, la pareja fue bendecida con flores blancas e inciensos, ante la mirada atenta de sus invitados, quienes fueron partícipes de este ritual sentados en el piso alrededor de la pareja. Como era de esperarse, luego de la emotiva ceremonia, los novios tenían preparado un segundo día de celebraciones, el cual cerró con una increíble sesión de fuegos artificiales.

Punta Mita, un lugar muy significativo para la pareja

Luego de tres años de noviazgo, Mariana y Jonathan decidieron dar este importante paso en su relación al comprometerse en febrero del año pasado. En aquella ocasión, los ahora esposos vivieron uno de los instantes más románticos de su relación, pues con el mar como testigo de su amor, ella le dio el ‘Sí, acepto’ a su entonces novio, quien eligió las hermosas playas de Punta Mita, Nayarit. “Con mucha alegría, emoción y llena de amor, les comparto que me voy a casar, jamás imaginé lo que iba a sentir, es un momento de felicidad absoluta y con total convicción quiero estar toda mi vida a tu lado. Gracias por elegirme para recorrer esta vida juntos, gracias por tu amor, gracias por enseñarme, gracias por hacerme crecer y aprender, gracias por retarme, gracias por apoyarme, gracias por ser mi compañero para siempre. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo con el alma Jonathan”, compartió Mariana en sus redes sociales en marzo de 2021, haciendo público su compromiso.

