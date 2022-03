Danna Paola recuerda el momento en el que pensó que no pisaría de nuevo un escenario

A sus 26 años, Danna Paola es dueña de una exitosa carrera en la música y la actuación, la cual le ha valido el reconocimiento del público incluso más allá de las fronteras de México. Si bien es innegable que es una mujer muy talentosa, sus logros se los debe también a la dedicación y trabajo duro que ha hecho desde que era muy joven. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida como artista, pues también ha tenido que enfrentar situaciones complicadas durante su trayectoria, desde las críticas por su físico hasta los rumores sobre su vida personal. La cantante se ha sincerado sobre uno de los momentos más importantes en su carrera: su participación en Atrévete a soñar, telenovela que la catapultó como actriz teniendo apenas 15 años. Pero más allá del éxito que le trajo este proyecto, Danna resintió algunos efectos negativos de las largas jornadas de trabajo, así como de la exposición pública. La joven intérprete se ha sincerado al respecto y ha revelado que fue en aquel entonces cuando empezó a tener ataques de ansiedad.

Con la transparencia que la caracteriza, Danna Paola se abrió sobre su vida y su carrera en una extensa charla con Juanpa Zurita para su podcast No hagas lo fácil, en un capítulo titulado La mujer que reta el significado de ser artista. Durante esta conversación, la estrella de Élite hizo un repaso sobre algunos momentos de su carrera, e inevitablemente mencionó la exitosa telenovela infantil en la que compartió créditos con Vanessa Guzmán y René Strickler. “Crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic”, contó la cantante al hablar de cómo su carrera afectó otros aspectos de su vida, incluso la consumió. “Era mi trabajo, yo ya sabía que era mi trabajo, que ganaba dinero con eso, y al final, a los 16, después de Patito, yo acabé sick, acabé de verdad con náuseas de todo esto que viví…” recordó.

Y es que, si bien ya había trabajado en muchas telenovelas antes, el éxito arrollador que alcanzó Atrévete a soñar fue algo para lo que no estaba preparada. “Fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble, la novela y todo, hicimos gira, pero fue muy demandante el trabajo, o sea, no descansaba ni un segundo”, contó. “Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela, fue muy heavy”, agregó. Y aunque dijo que en aquel momento disfrutó ser parte de esa producción y sigue estando agradecida por el gran impacto que tuvo en su carrera, reconoció que trabajar tanto le cobró factura en su salud. “Como era un proyecto 360 era grabar de lunes a viernes la novela, terminando la novela era meternos a ensayos en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) toda la semana y los sábados y domingos dar conciertos, entonces no parabas, no descansábamos, yo reventé dos o tres veces en el hospital con esa novela”, explicó.

“Después de eso yo dije: ‘Ya basta, no puedo más’”, continuó. Y no solo en la salud física, sino que lo demandante que era entonces su trabajo también la afectó a nivel mental, pues a su corta edad empezó a experimentar ataques de ansiedad. “A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad, a generar toda esta ansiedad y yo no sabía a qué se debían los ataques de ansiedad y por qué. Entonces fue a partir de esa novela”, contó.

Cuando quiso cambiar radicalmente su carrera

Danna contó que al agotamiento que sentía entonces, se sumó el hecho de que ella se encontraba en la adolescencia. “Creo que era un poco rebeldía de adolescente, típico del adolescente que todo odia, que nadie le cae bien… Así era yo y me volví muy insoportable y yo no me soportaba a mí tampoco”, comentó. La cantante recordó un evento de promoción de dicha telenovela en el que las cosas salieron mal, al grado de que le gritaron, la insultaron y le arrojaron cosas: “Era un mal evento, mal lugar, mal momento”, recordó, detallando que no recayó en ella la decisión de estar ahí. Esta situación fue la gota que derramó el vaso, pues a partir de ese momento sopesó hacer un cambio radical en su carrera. “Me llevan a ese festival, yo ya estaba cansada de cantar lo mismo, no me gustaban mis canciones, no eran canciones que a mí me conectaban… después de eso, me salí a media canción, tiré el micrófono y literal dije: ‘No me vuelvo a subir a un escenario en mi vida’, iba a dejar todo, me iba a ir a estudiar a Francia”, recordó. Su decisión iba en serio, pues contó que ya había investigado todo para estudiar gastronomía en Europa, hasta que el musical Wicked tocó a su puerta y le regresó el amor que ella había perdido por actuar y cantar.

