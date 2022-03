Salma Hayek imparte lecciones de estilo al lado de Valentina Paloma y Mathilde en el desfile de Balenciaga

Sin duda alguna, Salma Hayek es una mujer de familia. Algo que ha quedado en claro en algunas de sus más recientes apariciones públicas en las que se ha hecho acompañar de su hija, Valentina Paloma, su esposo François-Henri Pinault y la hija de este, Mathilde Pinault, con quien la actriz mantiene una relación muy especial. Tal y como sucedió durante su asistencia al desfile de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 de Balenciaga en la Paris Fashion Week, a donde la actriz de películas como Eternals llegó acompañada de todo su clan, dando lecciones de estilo en familia, pues sin duda la actriz no fue la única en acaparar los reflectores con su look.

Luego de haber robado suspiros en la reciente alfombra roja de los SAG Awards en un vestido color salmón, la hermosa veracruzana volvió a brillar con su estilo, en esta ocasión con un look en color negro en el que la falda con aires de lencería y los botines de tacón de aguja fueron los elementos protagonistas de todo su atuendo, el cual contrastó a la perfección con una camisola color azul celeste, complementando su look con unos lentes oscuros, luciendo perfecta para la ocasión.

Siguiendo los pasos de mamá y demostrando que ha aprendido muy bien las lecciones de estilo de Salma, Valentina Paloma lució hermosa en un look monocromático en negro el cual resaltó por los shorts y las medias con el logo de la casa de modas anfitriona, optando por discretos accesorios y complementado su look con un maquillaje natural, siendo las sombras oscuras las protagonistas en su rostro. Por su lado, sin duda Mathilde hizo gala de su audacia a la hora de vestir, pues la joven de 20 años optó por un conjunto denim de dos piezas en tono gris deslavado con el que lució simplemente elegante y al mismo tiempo casual, complementando todo su look llevando el cabello lacio y suelto, además de unos discretos aretes de brillantes como único accesorio.

A este importante desfile han acudido un sinfín de celebridades, además de Salma Hayek, entre las que destacaron Alexa Demie, Anitta y Kim Kardashian, quien posó al lado de la mexicana con un look bastante llamativo y poco ortodoxo, pues la socialité asistió enfundada en un body hecho de cinta amarilla para embalar llena del logo de Balenciaga con el que resaltó su figura.

Lo que opina Mathilde de Salma

Desde que Salma Hayek se casó François-Henri Pinault, Salma tuvo la oportunidad de crear una hermosa familia al lado de su hija Valentina Paloma, y de los tres hijos del magnate francés, frutos de relaciones anteriores. Sin embargo, ha sido Mathilde con quien Hayek ha tenido la oportunidad de afianzar una relación muy cercana y basada en la complicidad que existe entre ambas, algo de lo que la jovencita habló recientemente. “Tuve una infancia privilegiada. Pero no confunda lo que una familia puede ofrecerte con lo que una familia posee. La riqueza más importante que me han transmitido mi padre, mis hermanos, y también la nueva esposa de mi padre, Salma Hayek, es la apertura mental, una lección fundamental de curiosidad por la vida. Cada uno de ellos ha sido importantísimo…”, reveló en una entrevista concedida a Vanity Fair. “A Salma, en cambio, le debo una gran enseñanza: es una diva, tiene una vida complicada, pero me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana…”, destacó la joven parisina, quien asegura tener constante comunicación con ella, sobre todo cuando surge alguna necesidad personal. “La llamo a menudo, y cuando algo no funciona tiene el poder de quitarles hierro a las dificultades para convertirlas en obstáculos que hay que afrontar poco a poco…”, agregó.

