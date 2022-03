William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran los 12 años de su hija Kailey

En medio del revuelto mediático en el que se han visto envueltos William Levy y Elizabeth Gutiérrez debido a su posible separación y a los ambiguos mensajes que ambos han publicado al respecto, los actores se han unido para celebrar una fecha muy importante para ellos: el cumpleaños de Kailey, su hija menor. Como era de esperarse, los padres de la festejada han hecho eco de este día tan especial a través de sus redes sociales, en donde han dejado claro el gran amor y la admiración que sienten por la pequeña.

Desde las primeras horas de este 6 de marzo, Elizabeth compartió en su perfil de Instagram una linda fotografía en la que aparece abrazada a la tierna jovencita, que este domingo ha llegado a los 12 años, y junto a la cual ha escrito un emotivo mensaje a la menor de sus hijos, palabras en las que ha dejado en claro el gran amor que tiene por ella y lo afortunada que se siente de poder experimentar la maternidad a su lado. “Eres exactamente cómo te imaginé… ¡Feliz cumpleaños mi pequeña niña… ¡Te amo muchísimo! ¡¡Me haces sonreír! ¡Espero hacerte sentir tan feliz y orgullosa como yo me siento por ti! Que todos tus sueños se hagan realidad…. y espero estar a tu lado ¡para celebrarte y admirarte! ¡Te amo, mi vida!!”, expresó emocionada la guapa actriz, consiguiendo la tierna reacción de su hija, quien de inmediato respondió a la publicación de su mamá: “¡Te amo, mami!”.

Por su lado, el orgulloso papá de la festejada compartió un lindo video en sus historias de Instagram, el cual retomó de una página de fans, en el que se pueden ver algunos fragmentos de la vida de William al lado de Kailey, desde que era una bebita, hasta ahora que se ha convertido en toda una jovencita que comienza a triunfar en redes sociales. “¡Feliz cumpleaños, princesa! Te amo mucho”, expresó el guapo intérprete al pie del video, dejando en claro lo orgulloso que se siente de su pequeña Kailey.

La familia, lo más importante para Elizabeth

Sin duda alguna, William y Elizabeth se han caracterizado por ser unos padres completamente entregados a sus hijos y a su familia, incluso en los momentos más desafiantes. Algo que quedó en claro recientemente, cuando la actriz rompió el silencio para defender a su familia y al padre de sus hijos, luego del revuelo que causaron los misteriosos mensajes que el cubano compartió en sus redes sociales a finales de enero, en donde daba a entender que su relación con Elizabeth había terminado. “Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y ¡cuestionando sus personalidades y valores! ¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, expresó.

Elizabeth continuó agradeciendo a William por todo el apoyo que siempre ha recibido, dejando en claro que para ella no ha sido grato ver todo lo que se ha dicho en contra del padre de sus hijos en los últimos días, destacando la admiración que tiene por él. “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, expresó la actriz. “¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, agregó.

