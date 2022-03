Ludwika Paleta presume su belleza al natural: 'Vivamos sin tantos filtros'

Aunque Ludwika Paleta suele ser muy discreta respecto a su vida privada, lo cierto es que en sus redes sociales la actriz ha encontrado el medio perfecto para acercarse a sus fans y sincerarse sobre lo que sucede en su vida a nivel personal. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la protagonista de la serie Madre solo hay dos compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más guapa, posando en bikini y luciendo orgullosa su envidiable figura, mismas que ha acompañado de una profunda reflexión sobre el amor propio y la belleza de lo natural, dejándose ver sin filtros y sin maquillaje, dejando en claro lo importante que es aceptarse tal y como eres.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la hermosa actriz compartió las fotografías con las que ha causado revuelo entre sus seguidores y con las que se ha ganado un sinfín de cumplidos. En las imágenes, se puede ver a Ludwika posando desde una terraza con vista al mar, con un look muy casual y desenfadado, de pelo suelto y sin maquillaje, posando de lo más relajada en una hamaca y luciendo guapísima en un revelador bikini con el que presumió sus curvas. Al pie de la publicación, Paleta escribió un mensaje en el que habló de la forma en la que ha aprendido a aceptar su cuerpo y lo cómoda que se siente al dejarse ver sin filtros, a pesar de que en un inicio dudó en compartirlas. “Buenos días. Tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados, o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin ‘arreglar’”, expresó la artista al inicio de su mensaje.

Ludwika continuó hablando de lo orgullosa que se siente de su cuerpo, a pesar de que en ocasiones su estilo de vida o las mismas circunstancias del día a día puedan causar estragos en él. “Así es mi cuerpo, lo cuido, lo alimento bien, y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones, también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy”, expresó la intérprete, quien finalmente cerró su reflexión con una invitación muy especial para sus seguidores: “Vivamos sin tantos filtros, por favor”, señaló la intérprete.

Como era de esperarse, el mensaje y las fotografías de Ludwika generaron un sinfín de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dudado en halagar su belleza natural y de felicitarla por el importante mensaje que ha compartido con ellos. Entre los comentarios y likes ha llamado la atención la reacción de su hermana Dominika Paleta, quien no dudó en resaltar la belleza de su hermana con un lindo comentario: “Ándale. Estás espectacular, no necesitas de retoque o filtro”, expresó la también actriz, quien acompañó su comentario de algunos emojis de fueguitos.

En el mejor momento de su vida

En abril pasado, Ludwika Paleta abrió su corazón en una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, donde habló de cómo el confinamiento la hizo poner un alto total al trabajo y le permitió disfrutar de los suyos: “Cuando paramos yo dije: ‘Por lo menos que esto dure una semanita’… y como a las cuatro semanas yo, que he trabajado toda mi vida, dije: ‘Ya estuvo buena la vacación, ya estuvo bueno que los niños no vayan a la escuela, ya los disfruté muchísimo, pero ¿a qué hora empezamos a hacer algo? Y tuve que cambiar a bajar mi ritmo y a la vida más tranquila y a ver un poco más hacía dentro, también aprendí que me la paso trabajando en un intento de sentirme productiva y me cuesta o más bien, me costaba trabajo estar en mi casa y me costaba trabajo bajar mi ritmo y simplemente sentarme a pensar a leer un libro”, comentó.

