'Te amo hoy y siempre', Niico, hijo de Ludwika Paleta, y la romántica felicitación a su novia

Meses atrás, Niico, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, se dio la oportunidad de abrirle las puertas al amor, iniciando un noviazgo con una guapa chica de nombre Yulianna de Souza. Desde ese momento, los jóvenes han dado vistazos de esta romántica etapa a través de sus redes sociales, como ha ocurrido una vez más. El también cantante ha puesto en alto el cariño que tiene por su pareja, quien este 5 de marzo celebra su cumpleaños, por lo que ambos han dado una sorpresa a sus seguidores haciendo de este día uno de los más inolvidables. Y qué mejor manera de hacerlo que dedicándose lindos mensajes, mismos que fueron acompañados con un par de fotos en las que se les mira completamente ilusionados.

Tan cercano como siempre a sus fanáticos, y fiel a mostrar la felicidad que invade su corazón, Niico publicó un par de historias en Instagram para felicitar a su novia, un detalle con el que reiteró el inmenso sentimiento que lo invade en esta etapa, que transcurre a la par de la consolidación de sus sueños profesionales en la música. “Feliz cumpleaños a la mejor novia del mundo. @yuliannadesouza”, escribió sobre la postal, en la que aparece Niico sonriente frente a la cámara mientras su chica parece besarlo en la mejilla. Así, sin más palabras, han hecho de este festejo algo muy especial, aunque siendo muy reservados en torno a los planes que tienen para esta celebración.

Por si fuera poco, Niico decidió mostrar otra foto en la que aparece tomando por la cintura a Yulianna, quien aparece guapísima luciendo un vestido largo con escote en la espalda. Fue tal la inspiración que despertó esta imagen en el joven, que no dudó en gritar el inmenso amor que tiene por su novia, quien se ha convertido en su mejor cómplice a lo largo de estos meses. “Te amo hoy y siempre @yuliannadesouza”, dijo. Por supuesto, la cumpleañera reaccionó de inmediato al gesto de su galán, replicando la publicación y respondiéndole con una dulce frase: “Te amo, mi vida”, agregó.

Para Niico, este es sin duda uno de sus mejores momentos, pues además de permanecer enfocado en sus proyectos musicales, tiene la oportunidad de compartir esta pasión con Yulianna, quien de acuerdo con su perfil en redes disfruta de componer canciones, así como de dedicar tiempo a la actuación, dos actividades en las que el joven ha incursionado dando muestra de ser digno heredero del talento de sus padres. De hecho, ella ha sido su mayor admiradora, haciéndolo evidente en algunos de los mensajes que le ha dedicado anteriormente. “¡Te amo! Eres demasiado talentoso”, “Qué guapo”, “Te quiero mucho” y “Me encantas”, según ´lo que ha escrito en algunos de los comentarios de redes.

¿Qué opina Ludwika del noviazgo de su hijo?

A pesar de mantener discreción con los asuntos familiares, Ludwika ha expresado lo feliz que se encuentra de ver a su hijo ilusionado, apoyándolo ante todo de manera incondicional. Por otro lado, opinó sobre Yulianna y de cómo es la convivencia que la chica mantiene con su hijo. “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien. No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, dijo la actriz en octubre de 2021 durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando al asistir como invitada a los Premios Platino.

