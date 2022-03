Erika Zaba da una actualización de su estado de salud y revela cómo salió de su cirugía

En días pasados, Erika Zaba comunicó que se sometería a una cirugía para poder tratar dos hernias, situación que de inicio la mantuvo un poco preocupada. Lo cierto es que luego de asesorarse con los especialistas indicados pudo sentirse segura, ya que descartó algún tipo de peligro. Así mismo, reveló que sus médicos le pidieron actuar de manera inmediata para evitar cualquier contratiempo, asumiendo esta indicación al pie de la letra, pues entre otras cosas desea recuperarse pronto, lo que le permitirá que su próximo regreso a los escenarios con OV7 se dé en óptimas condiciones. Luego del procedimiento, la cantante compartió detalles de su estado de salud, así como del resultado de la cirugía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Erika recurrió nuevamente a sus redes sociales para explicar cómo se encuentra, enteramente agradecida con todos aquellos que le hicieron llegar sus buenos deseos desde el momento en que anunció que entraría al quirófano.“Gracias por todas las muestras de cariño, de preocupación, ¿cómo salí de la operación? Todo salió perfecto, como les contó el doctor Zamora, cirujano general que me atendió estas dos hernias inguinofemorales, todo salió muy bien, estuve muy nerviosa…”, explicó la intérprete en los primeros segundos de un video que publicó en sus historias de Instagram, y en el que se deja ver visiblemente tranquila mientras se recupera en casa.

En otro instante del clip, Erika habló de los efectos de la anestesia, situación que la mantuvo un poco tensa, aunque por fortuna todo resultó favorable. Eso sí, no dudó en mostrar cómo luce una de sus manos, aunque poco a poco todo va regresando a la normalidad. “No quería externarles tanto mi nerviosismo, no quería porque yo trataba de mantener la calma, siempre una anestesia general te da mucho nervio, pero todo muy bien. Se me inflamó un poquito la mano de la anestesia, pero ahí va…”, dijo la intérprete, quien desde el primer momento se mostró muy optimista, al mismo tiempo en que aconsejó a sus seguidores a permanecer muy pendientes de su salud.

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra su hijo Emiliano?

Para Erika, una de sus mayores preocupaciones era que debido a la cirugía no podría cargar como siempre a su pequeño Emiliano, pero ha logrado sentirse muy tranquila, pues asegura que el niño pudo comprender la circunstancia. Al mismo tiempo, ha encontrado la forma de seguir consintiendo a su hijo, lo que la tiene muy motivada. “Emiliano ha entendido perfecto que no lo puedo cargar, me lo ponen en las piernas, le cuento un cuento en las piernas, que también es algo que me preocupaba mucho, que no podía cargar a Emi pero él es un niño muy inteligente y muy lindo…”, contó la cantante, quien ha retomado la actividad en sus redes sociales, espacio en el que suele dar vistazos de lo que ocurre en su entorno personal.

Finalmente, Erika habló de cómo marcha todo para ella en su etapa post cirugía, siguiendo las recomendaciones de su médico. “Me he portado muy bien, he estado caminando tal cual me dice el doctor, me canso rápido pero me duele…”, dijo. Por ahora, ella se encuentra feliz, pues en tan solo unos meses retomará el trabajo con sus compañeros de OV7, con los que además celebrará 30 años de trayectoria con una gira de conciertos. “Es mejor que lo haga ahorita (operarme), los OV7 estamos pensando ensayar en mayo, así que tengo pues el tiempo justo, dos tres meses para poder recuperarme. La recuperación es lenta, las hernias son un poco dolorosas porque es un procedimiento bastante complicado, mas no peligroso…”, dijo previo a la cirugía.

VER GALERÍA