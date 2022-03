Danna Paola ante la delicada situación de su abuela: 'Les pido de corazón una oración'

Si algo caracteriza a Danna Paola es la cercanía que mantiene con su público. Aunque la cantante suele ser muy reservada la mayoría de las ocasiones, limitándose sólo a hablar de los aspectos profesionales, esta vez ha puesto al tanto a sus seguidores de una preocupante situación al revelar que su abuelita se encuentra hospitalizada y delicada de salud. Lo cierto es que más allá de sus compromisos de trabajo, la estrella sabe que lo más importante es permanecer junto a los suyos, sobre todo en un instante como este. Conmovida, también aprovechó el momento para pedir a sus fanáticos elevar oraciones por su familiar, recibiendo de inmediato todo el apoyo y los mejores deseos.

Acostumbrada a interactuar con sus fans en redes sociales, Danna Paola compartió un mensaje en Twitter, espacio en el que confesó no sentirse muy bien emocionalmente estos días debido a la circunstancia que ha alcanzado a sus seres queridos, por lo que en un acto de sinceridad y transparencia dio detalles de lo que ocurre. “No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por Covid…”, escribió la intérprete de temas como Mala Fama o Amor Ordinario la noche del 4 de marzo, líneas que encendieron las alertas entre los usuarios que han estado muy pendientes de la situación.

Tras abrir su corazón ante este delicado momento, Danna Paola hizo una petición a sus seguidores, dando muestra de lo importante que es para ella permanecer refugiada en la fe en medio de este acontecimiento. “Y tengo el corazón apachurrado. Les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella”, dijo, aunque sin ahondar en más detalles por ahora. Tras hacer esta revelación, la también actriz ha recibido palabras de aliento de sus fans, que desde diversas partes del mundo se han unido a su llamado en espera de que su abuela pueda tener una pronta recuperación.

Las reciente confesiones de Danna Paola

A la par de mantenerse cercana a su familia, Danna Paola no ha parado de trabajar, incluso en días pasados voló a Milán, Italia, en donde además de tomarse unas merecidas vacaciones hizo acto de presencia en el front row de Fendi, en el marco de la Milan Fashion Week. Así mismo, ha aprovechado algunos espacios para contar parte de las experiencias que la han marcado estos años, como la de su reciente participación en la serie Élite, confesando la principal razón por la cual decidió no continuar en este proyecto. “Me dicen de la cuarta temporada de Élite y yo sinceramente les dije. Estoy con lo de mi música, amo el proyecto, tengo miedo de no ser parte…”, dijo para el podcast llamado No Hagas lo Fácil.

En ese espacio, Danna reveló que después de una plática con las otras integrantes de la serie tomó la importante decisión. “Nos juntamos Ester, Mina, todas las chicas, como para decir ¿qué van a hacer? Ester dijo: ‘Yo no quiero’ y yo le dije: ‘Es que mi corazón me dice no, pero hay algo que me dice que sí’, me dijo: “Tía, ¡ya está!”. Mina dijo: ‘Yo no’. Empezamos a hablar todos con todos y dijimos: ‘Vamos mejor con la bandera en alto, con la cabeza en alto, cerrando el ciclo’”, contó la intérprete, que se caracteriza por ser muy activa y tomar decisiones con firmeza, lo que le ha permitido llevar su carrera artística de la mejor manera, brillando en cada una de las facetas en las que se ha involucrado.

