Martha Debayle le dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños a su hija Camila por sus 23 años

No importa cuántos años tenga Camila, la hija menor de Martha Debayle, para ella, siempre será su bebé. Con motivo del cumpleaños número 23 de la joven, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram una entrañable imagen con la cumpleañera quien, heredó la belleza de las Debayle y, como su mamá, posee un estilo único. Además de su publicación en el feed, la locutora compartió varias fotos al lado de su hija, incluída una en la que la joven parece princesa con el estiloso vestido que utilizó para la boda de su tía Eugenia, en marzo del 2020.

Con un par de imágenes con Camila, Martha escribió: “Mi bailarina, amante de la música, informante de cultura pop, extraordinariamente digital, amante de los perros y de los animales. Te amo hasta la muerte, siempre, pase lo que pase. ¡Feliz cumpleaños mi niña! Celebro tu vida hoy y siempre. Que seas siempre feliz, que encuentres tu pasión, que siempre sigas tu corazón y que siempre seas fiel a ti misma, por encima de todo. Te ama mamá. ¡Felices 23!”. La felicitación de Martha provocó más de 40 mil like y varias reacciones de fanáticos que aprovecharon el área de los comentarios para desearle un feliz cumpleaños a Camila.

Entre las felicitaciones más destacadas para la festejada, destaca la que le escribió Rebecca de Alba, una de las mejores amigas de su mamá y quien la conoce desde que nació, por esta razón, la considera miembro de su familia: “Camila mi preciosa Cami. Te quiero con toda mi alma. Happy Birthday mi amor. Tu ría Becky por siempre”, escribió la conductora de Masterchef. Aunque Camila y su hermana, Pía, se desarrollan alejadas del ojo público, en diciembre del 2020, la menor, apareció, en un acto sin precedentes, en un video de Youtube de su famosa mamá, donde también vimos a Mateo, Andrés, Juan José, hijos de Juan Garibay, esposo de Martha.

En aquella ocasión, Martha se mostró muy emocionada por contar con el apoyo de su hija y de los hijos de su esposo para realizar un clip en el que pasaron momentos de diversión armando Legos alusivos a la Navidad: “Esto que están viendo hoy en Youtube es insólito, porque están aquí 4, de los 5 niños de esta casa, haciendo todos juntos una actividad”, comentó Martha al inicio del video en el que pidió a los chicos se presentaran. Aunque Camila no había participado antes en este tipo de actividades, la joven se mostró dueña de la situación, como su mamá: “Yo soy Camila, tengo 21 y soy la segunda más grande”.

Martha Debayle y su faceta como mamá

Famosa por su éxito como empresaria, en casa, Martha Debayle desempeña un papel muy especial como mamá. A finales del año pasado, durante una entrevista con Yordi Rosado, la conductora habló como nunca de su relación con Pía y Camila: “Yo soy muy sobreprotectora con mis hijas, si de algo se quejan mis hijas es de que dice: ‘Ma, es que ya’. Te voy a poner un ejemplo, me habla un día mi hija la mayor, estaba estudiando la universidad en Estados Unidos y me dice: ‘Hola ma, nada estoy yendo a la farmacia’ y yo: ‘¿Por?, ¿sola?’ (…) la tuve en el teléfono, engañada, echándole un choro, para que no la fuera agarrar un hombre y lo fuera llevar a lo oscurito. Entonces soy muy angustiada y muy nerviosa. Las dos viven fuera, son adultas 25 y 22. Si están en México, no me duermo hasta que llegan, sí soy mamá cuervo”, narró.