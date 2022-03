Los primeros pasos de Cayetana, la hija de Camila Fernández

Apenas va a cumplir un año, pero Cayetana tiene completamente enamorada a la familia Fernández. No solamente su abuelo, El Potrillo, ha caído rendido ante su primera nieta, sino que su tío, Alex Fernández Jr. ha comenzado a practicar con ella para la llegada de Mía en las próximas semanas. La hija de Camila Fernández ha venido a cargar de energía a la familia en un momento complicado tras la pérdida del Charro de Huentitán. No es extraño que Cayetana aparezca en las redes sociales de su mamá, ya sea con algún miembro de la familia o sola, haciendo alguna gracia que encanta a los seguidores de los Fernández y sobre todo a sus tíos y abuelos que están fascinados con su llegada. Hace algunas semanas su mamá no podía expresar mejor lo que siente por su primogénita: “Eres una bendición para la familia, te amo con todo mi ser. Gracias por existir”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una entrañable postal en la que se le ve cargando a la bebé por los aires. Con el inminente nacimiento de su prima Mía en las próximas semanas, solo falta a esperar a ver cómo es que la familia celebrará el primer cumpleaños de Cayetaba en los próximos días, seguramente, una fecha que será muy especial para todos en la casa de los Fernández. Haz click en el video para ver este instante capturado por la cantante.

