Deja atrás el pasado, Christian Nodal cubre el tatuaje de los ojos de Belinda

Los cambios en su vida son definitivos. Christian Nodal parece estar dispuesto a pasar la página de su ruptura sentimental con Belinda, borrando cualquier rastro de ese mediático romance, como los llamativos tatuajes que, en su momento, dedicó a la cantante. Luego de que en una de sus recientes presentaciones dejara ver que había modificado uno de los diseños en su cuello, en el que se leía la palabra “Beli”, la incertidumbre giró en torno a lo que ocurriría con la imagen que plasmó en su pecho con los ojos de la intérprete, pregunta para la que finalmente hay una respuesta, tras las declaraciones del tatuador que se encargó de crear aquella obra en tinta sobre la piel del también compositor.

Rafel Valdez, prestigiado tatuador de reconocidas celebridades como Marc Anthony, dio detalles de los trabajos que le realizó a Nodal, incluida la transformación de dos de los diseños que él mismo creó cuando el noviazgo entre los cantantes estaba en su mejor momento. “Yo no sabía cuántos (tatuajes) tenía de ella. Yo solamente cubrí dos. Él ya no tiene el tatuaje en un lado del brazo, y se le hizo fácil poner las mismas imágenes, como pues eran cuatro letras, pues los cuatro símbolos para cubrirlo…”, dijo en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, refiriéndose al tatuaje que Christian cubrió con los cuatro símbolos del póker, un detalle que no pasó desapercibido por la lente de los fotógrafos en una de sus presentaciones por Centroamérica.

En esa misma charla, Valdez puso fin a las dudas relacionadas con el enorme tatuaje de los ojos de Belinda, confirmando lo que muchos ya sospechaban; Nodal se deshizo del recuerdo de la mirada de su ex, una labor compleja, según confiesa el artista de la tinta, quien continúa trabajando para concluir su obra y dejar satisfecho a su cliente. “Es otra imagen…”, explicó, refiriéndose a la modificación del diseño de los ojos, aunque no reveló cuál es la figura con la que ahora Nodal adornará su pecho. “Eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están. Sí duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado…”, agregó. Al preguntarle cuántos tatuajes le realizó, dijo: “El del cuello y el de los ojos (le tatué)…”.

La primera entrevista de Nodal tras su ruptura

Días después de dar a conocer su ruptura con Belinda a través de un comunicado, Christian Nodal concedió una de sus primeras entrevistas en televisión, esta vez durante su asistencia a la pasada entrega de los Premios Juventud, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Miami. En ese espacio, el intérprete de temas como De los Besos que te Di, dio detalles de cómo se encuentra su vida en estos momentos, aunque sin referirse directamente al tema de la conclusión de su noviazgo. “Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco…”, afirmó, declaraciones dadas a conocer por el programa matutino Despierta América, emisión en la que dijo estar muy contento de ser parte de esa premiación en la que rindió un homenaje a Vicente Fernández.

Con la discreción que ha manejado el asunto de su rompimiento, Nodal también dejó claro que su única prioridad es enfocarse en el presente, una etapa que, según confiesa, ha traído consigo satisfacciones. Del mismo modo, continúa atento a sus presentaciones, en las que ha recibido el apoyo de sus fanáticos, quienes han seguido de cerca su historia. “Simplemente disfrutado todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el momento, y agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos…”, apuntó en su charla con el matutino.

