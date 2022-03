El trágico fallecimiento del exprometido de Elizabeth Hurley

Fue apenas en junio del 2020 cuando se daba a conocer que el multimillonario Steve Bing, expareja de Elizabeth Hurley y padre de su único hijo, había fallecido de forma trágica al lanzarse desde el piso 27 de un lujoso edificio en el distrito Century City, en Los Ángeles; y ahora, la actriz se vuelve a enfrentar a una desgracia. Su exprometido y leyenda del cricket, Shane Warne, fue encontrado sin vida en su villa en Tailandia, aparentemente, tras haber sufrido de un infarto a los 52 años. Al exatleta australiano le sobreviven tres hijos, producto de su matrimonio con Simone Callahan. El jugador de cricket fue ampliamente conocido en los países en los que aquel deporte es muy popular, y se ha dado una ola de condolencias por la comunidad del cricket internacional ante esta inesperada partida.

El fallecimiento fue confirmado a través de un breve comunicado por parte del vocero de Warne a The Sun: “Shane fue encontrado inconsciente en su villa y a pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, no pudieron revivirlo. La familia pide privacidad en estos momentos y dará más detalles en su debido momento”.

En su carrera, Shane llegó a ser capitán de la selección australiana de cricket y es considerado como uno de los mejores jugadores del deporte de la historia. No solo jugó en su país natal, sino que también lo hizo en Inglaterra, en donde ganó amplia fama. Paradójicamente, su fallecimiento se dio horas después de que publicara en un último tuit sus condolencias por la muerte de otra de las leyendas de este deporte, sin imaginar su lamentable destino.

Su reputación fue de la cancha era tan llamativa como dentro de ella, apenas hace dos meses lanzaba el documental Shane, en el que profundizaba en algunos de los escándalos en los que se vio envuelto a lo largo de su vida. En definitiva, su punto más bajo, según confesó, fue cuando terminó su relación con su esposa Simone Callahan, después de haberse envuelto en varios rumores de infidelidad. Durante el documental de Amazon, la propia Simone dio su testimonio de cómo vivió aquel duro momento.

Su relación con Elizabeth

En una larga lista de romances, Shane mantuvo una relación que llegó a compromiso con Elizabeth Hurley. La pareja se mantuvo unida durante tres años en los que no era raro verlos en distintas apariciones públicas, tanto en Reino Unido como en Australia. Desde que comenzaron a salir en el 2011 no faltaron rumores de infidelidad, pero lograron superarlos hasta que en el 2013 se anunció su separación. En aquel entonces, la actriz dijo a HELLO! sobre su ruptura: “Finalmente nos separamos en noviembre y fueron momentos muy tristes para los dos. Batallé por un tiempo, pero siento que hoy estoy en un buen lugar. De hecho, tanto profesional como personalmente, todo está floreciendo”.

Los tributos a su memoria

Entre los muchos mensajes de condolencias que han aparecido en redes sociales, ha destacado el de Sarah Ferguson, la Duquesa de York. “Estoy tan triste de escuchar sobre Shane Warne y Rob Marsh, dos leyendas del cricket y el deporte, que nos fueron arrebatados demasiado pronto. Mis pensamientos y oraciones para sus dos familias. Descansen en paz”. De forma más personalizada, Piers Morgan escribió sobre su amigo: “Absolutamente devastado de escuchar que Shane Warne ha muerto de un ataque al corazón a los 52 años. Era un genio del cricket, un supremo artista, un fantástico tipo y gran leal amigo por muchos años. Simplemente noticias devastadoras. Descansa en paz Warnie, amé cada minuto de tu compañía”.

