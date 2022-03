Erika Zaba comparte que se someterá a una cirugía: 'Me noté una bolita'

Con el arranque de la gira de conciertos de OV7 a la vuelta de la esquina, Erika Zaba tuvo que tomar medidas inmediatas para atender una situación de salud, luego de que sus médicos le confirmaran que tiene dos hernias. Ante este panorama, la cantante procederá a internarse para que se le realice una cirugía, algo de lo que se sinceró con sus fanáticos, a quienes además de dar detalles a profundidad, como en otras ocasiones, les pidió tener calma, pues si bien se trata de un procedimiento complicado no es algo que la ponga en peligro, según afirmó. La intérprete también reveló cómo descubrió que algo estaba ocurriendo, sin olvidar hacer un llamado a los usuarios, a partir de su experiencia, a permanecer pendientes y cuidar de sí mismos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Erika acudió a las redes sociales para hablar de la razón por la que estará ausente durante unos días, asumiendo todo con la actitud más positiva. “Hace muchos meses me noté una bolita muy chiquita en una ingle, pero de repente la dejé de ver… pasaron los meses y hace como un mes, mas o menos, de repente salí del gimnasio a casa, y cuando me salí de bañar me vi una bolita en el mismo lugar, bastante más grande. Por supuesto que me asusté bastante porque en muy poco tiempo el tamaño era completamente diferente. Fui a ver a un doctor, me hicieron un ultrasonido y se dieron cuenta que era una hernia. Una hernia no es una bola como todos pensamos, sino es un hoyo por el cual se puede hacer una hernia umbilical, hiatal, inguinal, femoral, depende donde esté ese hoyito es el nombre que le dan…”, dijo al inicio del video en Instagram.

Según Erika, luego de su diagnostico los médicos le pidieron actuar con premura, algo que valoró desde el primer instante, considerando que unos meses tendrá que retomar su trabajo sobre los escenarios, lo cual implicará la realización de constantes viajes. “Me dicen (los médicos): ‘Verdaderamente tienes que estar muy alerta a cualquier dolor, tienes que correr al hospital. Yo me puse a pensar en una cosa, si estamos en plena la gira y a mí me pasa esto en un avión, en una carretera, qué terror no llegar o no estar cerca de un hospital. Y dos, tener que frenar y no poder estar en alguno de los conciertos, de verdad no…”.

VER GALERÍA

Lo que descubrieron sus médicos en el ultrasonido

Luego de encontrar a los especialistas en quienes decidió confiar, Erika compartió que fue sometida a un ultrasonido, el cual arrojó un resultado inesperado. Afortunadamente, nada de gravedad. “Me mandaron a hacer un ultrasonido muy detallado, en un lugar muy profesional con doctores muy capaces y se dieron cuenta que no tenía una hernia, sino dos hernias…”, explicó, para luego contar que como parte de los protocolos previos a la cirugía, se sometió a una serie de estudios, con los cuales tuvo certeza de que todo se encuentra en orden con su salud, lo que además incluyó una cita con el cardiólogo.

Por ahora, está lista para enfocarse de lleno en su recuperación, en espera de que al arranque de la gira de OV7 todo pueda estar en orden y su regreso a los escenarios ocurra sin contratiempos. “Es mejor que lo haga ahorita, los OV7 estamos pensando ensayar en mayo, así que tengo pues el tiempo justo, dos tres meses para poder recuperarme, la recuperación es lenta, las hernias son un poco dolorosas porque es un procedimiento bastante complicado, mas no peligroso…”. Así mismo, habló de las razones que pudieron originar el padecimiento. “Esto pudo haber salido en el embarazo, pudo haber salido en una mala cargada. Soy bastante intensa haciendo ejercicio, entonces también es probable que me haya hecho las hernias haciendo ejercicio. Llevo ya planeando esta operación alrededor del un mes porque he querido ser bastante cautelosa con el doctor, que me va a operar…”, confesó.

VER GALERÍA