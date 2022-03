El Chicharito y su novia Nicole McPherson debutan como pareja sobre una alfombra roja

Como uno de los futbolistas más destacados del Galaxy, Javier Chicharito Hernández ha acudido como invitado especial a varios eventos en Los Ángeles donde es toda una celebridad. Aunque está muy acostumbrado a posar para las alfombras rojas, anoche, el mexicano acudió a la que, sin duda, se ha convertido en la más especial pues, por primera ocasión, desfiló de la mano de su novia, Nicole McPherson, con quien se le comenzó a relacionar sentimentalmente a finales de 2021, cuando la modelo ecuatoriana despidió el año al lado del futbolista en la playa de Todos los Santos, México.

Ataviados en sus looks más estilosos, El Chicharito y Nicole posaron por primera vez como pareja en un evento público durante la premier del documental de HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, realizada en The Theatre at Ace Hotel, una velada que pasará a la historia como una de las más especiales de su historia de amor. Para su debut sobre una red carpet como novios, el futbolista y la modelo confiaron en su amiga y fashion stylist, Hanna Ferrer, quien se encargó de crear sus looks: Nicole, utilizó un elegante vestido que combinó con un bolso Saint Laurent, mientras que el tapatío llevó un conjunto de camisa y pantalón satinado con un estampado muy original.

A través de su cuenta de Instagram, El Chicharito compartió una imagen en la que se le ve posando con Nicole a quien le dedicó un lindo mensaje de agradecimiento: “Gracias por estar en mi vida”, se lee sobre la imagen que la modelo retomó para publicar en una de sus historias en esta red social. Por su parte, la modelo también compartió una imagen de antes de llegar a la gala donde se ven las manos de los novios entrelazadas. En esta primera aparición pública, el futbolista y la modelo se mostraron muy sonrientes y enamorados, pues la química que existe entre ellos salta a la vista.

Nicole sale en defensa del Chicharito

Luego de que la pareja hizo oficial su relación en redes sociales, hace unos días, la prensa abordó a la modelo quien, por primera vez, ofreció una entrevista relacionada con su noviazgo con el mexicano. Debido a lo comentado que fue el inicio de su divorcio con Sarah Kohan, mamá de sus dos hijos, los señalamientos en contra del tapatío no han cesado, en ese sentido, Nicole aprovechó este encuentro para defender a su novio a quien describió como un gran hombre: “(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con la que piensan o ven en redes. Es un gran papá. Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”, comentó a las cámaras de Despierta América.

Ando lecciones de madurez, la modelo de 28 años de edad, utilizó las cámaras para pedir respeto para Sarah Kohan, mamá de Nala y Noah, hijos del Chicharito, y puso un alto a quienes intentar crear, en torno a su relación, una narrativa negativa en relación con la influencer australiana: “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”, explicó tajante la ecuatoriana. Para Nicole la maternidad es una faceta muy importante, así lo deja ver en sus redes sociales donde su hijo, producto de su relación con su exesposo, Rubén Austin, quien es su prioridad.