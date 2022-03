El secreto de la melena de impacto de Matthew McConaughey

Ser un galán de Hollywood no siempre es cosa fácil, pero Matthew McConaughey lo ha llevado con tanta gracia como es posible. Aunque los años no se detienen, pareciera que por él no pasa el tiempo y gracias a su cálida personalidad, hasta de gobernador de Texas lo querían en su estado. No es raro verlo en los eventos locales de su comunidad, mientras compagina su labor en las alfombras rojas más prestigiadas del mundo. A sus 52 años, Matthew es un padre de familia, esposo, actor galardonado, empresario y filántropo comprometido, pero la etiqueta de galán no se la ha quitado, y es que sigue tan guapo como cuando comenzó su carrera. Y por supuesto, entre sus atributos, esa rizada melena no ha pasado desapercibida. Es por eso que el ganador del Oscar fue cuestionado por el secreto detrás de esa envidiada cabellera. Según él mismo contó, en los años 90s comenzó a perder el cabello y en su búsqueda de encontrarle una solución, dio con un secreto que lo ayudó a recuperar la melena que tiene hasta el día de hoy. No, no se trata de un implante de cabello como él mismo ha contado, pero, ¿qué hizo? Haz click en el video para enterarte de lo que hay detrás de esos chinos en la cabellera de McConaughey.

