Melinda Gates habla por primera vez de su divorcio y la infidelidad: ‘No podía confiar en lo que teníamos’

La noticia sorprendió a todos, Melinda y Bill Gates anunciaban si divorcio después de casi tres décadas juntos. El creador de Microsoft y su mujer no solamente representaban un matrimonio sólido, sino que también era la dupla perfecta de la Gates Foundation, que tan activa se mantuvo al inicio de la pandemia. El anuncio sería apenas el inicio de una ola de información en la que todo estaba sobre la mesa, la distribución de una de las fortunas más grandes del mundo y los motivos de la separación eran las principales interrogantes. La primera se fue desvelando de a poco a través de los reportes de ingresos de cada uno de ellos, pero la segunda seguía siendo un misterio. Aunque los rumores no faltaron, sobre todo alrededor del empresario, fue hasta ahora que alguien decidió romper el silencio. Melinda Gates tomó la palabra y habló por primera vez de su comentado divorcio sin dejar ningún tema sin tocar, desde los rumores de infidelidades de Bill hasta la relación del millonario con Jeffrey Epstein.

Fue durante una entrevista con Gayle King para la CBS que Melinda decidió abrirse de capa, algo poco común en la filántropa. Al hablar sobre lo difícil que es reconstruir la confianza una vez que está rota por una infidelidad, Melinda dijo: “Es muy, muy difícil recuperarla en cualquier relación”. No quedó fuera la pregunta sobre aquel affaire que el empresario habría tenido en el 2000 con una empleada de Microsoft: “Definitivamente, creo en el perdón, así que pensé que habíamos trabajado algo de eso”.

Sobre el motivo de su divorcio, Melinda explicó: “No fue un momento o una cosa específica lo que pasó, simplemente se llegó a un punto en el que había suficiente ahí para darme cuenta de que solo no era sano, y no podía confiar en lo que teníamos”. Al ser cuestionada sobre si Bill la engañó en varias ocasiones, respondió: “Esas son preguntas que Bill debe responder”.

Melinda confesó que aunque no es amiga de Bill, siguen siendo amistosos al trabajar juntos. “Primero que nada, los dos queremos trabajar juntos -fundamos esta institución en el 2000, los dos –... Creo en esa institución, mis valores están grabados en esa institución. Así que siempre he sentido como que nos llama a ser nuestra mejor versión. Incluso en los momentos difíciles en los últimos 18 meses mientras que pasábamos por este proceso detrás de escena, pudimos estar presentes y trabajar efectivamente juntos”, continuó, “No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que hubo días en los que tenía lágrimas una hora antes de una reunión en línea o estaba enojada, y aún así me esforzaba y pienso que podemos continuar haciendo eso”.

El proceso no ha sido nada fácil, según explicó: “Pienso que es muy importante decir, mira, tuve muchas lágrimas muchos días, ósea días en los que literalmente estaba en el piso, sobre la alfombra…pensando…’¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo me puedo levantar? ¿Cómo voy a seguir adelante?’”. La filántropa continuó: “Días en los que definitivamente estaba enojada. Eso es parte del proceso de duelo. Estás sufriendo la pérdida de algo que pensabas que tenías y pensabas que lo tenías de por vida. Esto es algo doloroso.”. A pesar de esto, no hay arrepentimientos: “Le di cada parte de mí a este matrimonio". Estaba comprometida desde el día en el que nos comprometimos hasta que salí de ahí. La sociedad solía poner esto sobre las mujeres como si fuera nuestra culpa. No hice nada malo. Mantuve mi cabeza en alto”.

Sobre el vínculo de Gates con Epstein

Melinda respondió abiertamente sobre la vinculación que se dio entre su entonces marido y Jeffrey Epstein. “No me gustaba que tuviera juntas con Jeffrey Epstein. Se lo dejé claro. También conocí a Jeffrey Epstein exactamente una vez. Quería ver quién era este hombre y me arrepentí en el segundo en el que entré por la puerta. Era abominable, el mal personificado. Tenía pesadillas sobre eso después. Por eso se me rompe el corazón por esas jóvenes mujeres. Así es cómo me sentía, y yo soy una mujer mayor. Él era horrible”, dijo Melinda, quien también fue cuestionada sobre si esta situación fue uno de los motivos del divorcio: “No fue solo una cosa, fueron muchas cosas. Cualquiera de esas preguntas que queden sobre la relación de Bill con él…esas son para que Bill las responda. Yo dejé claro cómo me sentía sobre él”.

