Tras salir en su defensa, la novia del Chicharito posa con él en una nueva foto

La relación de Javier El Chicharito Hernández y Nicole McPherson marcha viento en popa. Tras compartir la primera imagen al lado de su novia, el pasado San Valentín, el futbolista volvió a utilizar su cuenta de Instagram para publicar una nueva imagen al lado de la ecuatoriana en la que los vemos muy contentos después de entrenar pues, además de amor, la pareja comparte su gusto por el ejercicio. Aunque ha sido cauteloso con lo que comparte en redes de su relación, poco a poco, el tapatío se muestra más abierto sobre su relación con la modelo con quien recibió el Año Nuevo en playas mexicanas, en compañía también de un grupo de amigos entre los que destacaban Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Diego Deyfrus.

Desde que estaba en Londres, Chicharito siempre procuró hacer una comunidad cuando de entrenar se trata y, en Los Ángeles, ya tiene un gran grupo de compañeros para ejercitarse. Además de su espectacular novia, Nicole McPherson, en la nueva foto a su lado, aparecen sus amigas, la influencer Alay Bowker, Francisca A. Cañas Olavarría, Hanna Ferrer, quienes, bajo la dirección del coach Roy Dian Chan disfrutaron de una tarde al lado de la famosa pareja que ha encontrado en el ejercicio una afición en común: “Increíbles humanos que amo”, escribió el tapatía sobre la imagen que posteó en un de sus historias.

Conmovida por el gesto del mexicano, Nicole la retomó y agregó un emoji de corazón y otro de agradecimiento sobre esta instantánea en la que vemos a la ecuatoriana abrazar a su novio por el hombro. En la instantánea, en la que la belleza natural de la novia de Chicharito salta a la vista, ambos aparecen muy sonrientes, como los hemos visto los últimos meses. Luego de que el futbolista y la modelo gritaron su amor a los cuatro vientos, Nicole habló para su primera entrevista, un improvisado encuentro con la prensa que ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles, donde, la joven salió en defensa de su novio quien ha sido víctima de muchas críticas por su separación de Sarah Kohan, madre de sus dos hijos Nala y Noah.

Cautelosa con su respuesta, Nicole aseguró que los señalamientos en torno a la relación de Javier Hernández con su ex y sus hijos son especulaciones: “(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con la que piensan o ven en redes. Es un gran papá”; comentó a las cámaras de Despierta América. Aunque no hizo hablar mucho, la ecuatoriana dejó claro que su novio es un gran hombre: “Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”, dijo sobre El Chicharito, con quien se ha dejado ver muy enamorado en Todos Santos, México, Los Ángeles y Miami, ciudad donde reside ella.

Pide respeto para la ex de Chicharito

Además de defender a Chicharito de las especulaciones, Nicole pidió a prensa respeto para Sarah Kohan y evitar una narrativa que busque enfrentarlas o compararlas, pidió no fomentar este tipo de comportamiento con la mamá de Nala y Noah: “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”, comentó tajante. Según compartió hace unos días el futbolista, aunque no lo comparte sí es muy cercano a sus hijos: “Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas por compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas. Pero les cuento que acaba de llegar uno de los regalitos para ellos”, escribió hace unos días el mexicano en una de sus historias en Instagram.