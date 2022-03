Mauricio Ochmann explica por qué no tiene una relación con su familia adoptiva

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Mauricio Ochmann ha abierto su corazón para hablar de la forma en la que se desarrolló su infancia, una etapa de su vida llena de contrastes y en la que a pesar de su corta edad tuvo que adaptarse a las circunstancias familiares que marcaron su infancia. Así lo reveló el guapo actor durante la íntima charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, en la que detalló cómo fue enfrentó esos años de vida en los que creció en el seno de una familia adoptiva que si bien, lo acogió sin hacer diferencias, los problemas que vivían en su interior hicieron de esta etapa una de las más difíciles para el intérprete, quien en algún punto de su vida tomó la decisión de cortar lazos de forma definitiva con su madre adoptiva.

Luego de haber llegado al mundo, Mauricio fue adoptado por María y Guillermo, un matrimonio mexicano que a los dos años de la llegada del actor a sus vidas decidió separarse, quedando el intérprete bajo el cuidado de su mamá, quien finalmente rehízo su vida al lado de otro hombre que sería quien le diera su famoso apellido al ex de Aislinn Derbez. A lo largo de ese tiempo, don Guillermo se mantuvo en contacto con su hijo adoptivo, hasta que en cierto momento tuvo que separarse de él a petición de su exesposa. “Yo me vengo a México, él se queda allá. Después él regresa y me va a ver en algunas ocasiones, mi mamá conoce a mi segundo padre adoptivo, yo tenía como 4 o 5 años cuando Memo me dice que ya no me va a ver. ‘Ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño’, me dijo”, recordó el actor conmovido. “Es de los momentos más duros que he vivido, porque para mí era una ilusión cuando él iba a visitarme. Me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años. Me levantó la máscara que tenía, me abrazó muy fuerte y ya de ahí lo tengo bloqueado”, comentó.

Al lado de su madre y de su segundo padre adoptivo, Mauricio comenzó a crecer en un ambiente poco favorable, pues la violencia física y psicológica eran constantes, además de que el artista tuvo que asumir una responsabilidad dentro de su familia que no le correspondía, pues era apenas un niño. “Cuando empiezan a nacer mis hermanos, hay una dinámica entre mamá y papá que no jalaba, yo tuve que empezar a tomar ciertos roles de cuidarlos. Me acuerdo de algo muy fuerte que sucedió, porque yo los levantaba, los vestía y preparaba para la escuela, una vez uno de ellos estaba enojado se volteó y me dijo ‘tú ni eres nuestro hermano, tú no naciste de la panza de mi mamá’, pero independientemente de eso, yo los amo, los veo como mi familia”, señaló el intérprete.

En medio de ese contexto de violencia, la madre de Mauricio no tuvo más remedio que pedirle que se fuera de la casa, lo que lo llevó a reencontrarse con don Guillermo unos años más tarde. “A los 13 años, después de una situación muy violenta que sucedió en la casa, busqué a Memo, mi primer padre adoptivo, porque me acuerdo perfecto que mi mamá me sentó y me dijo ‘lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa’. Había violencia física, psicológica, de todo”, expresó. Fue en ese momento también en el que el actor tomó la decisión de cortar los lazos con su familia, una situación que hasta la fecha continúa. “No nos hablamos desde hace muchos años. De hecho con la que corté lazos de tajo fue con ella (su mamá), porque nunca se quiso ayudar, ni atender, ni sanar”, sentenció.

¿Qué sabe de su madre biológica?

Con toda sinceridad, Mauricio Ochmann compartió con Yordi algunos detalles de lo que sabe de su madre biológica y de la forma en la que se dio su adopción. “Nací en Washington, ahí me dieron en adopción. Mi mamá biológica tenía 15 años. El dato que tengo que ella era norteamericana y mi padre biológico tenía 16 y era español. La historia que más o menos sé, es que ella se fue de viaje, tuvo un romance de verano y regresó embarazada. De ella ponen como rasgos físicos, de pelo negro y tez blanca, era muy artista, le gustaba pintar y escribir, de él no hay referencias físicas”, comentó el intérprete al recordar los pocos datos que tiene sobre ella.

