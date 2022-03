Kevin Costner, ¿por qué el tiempo no pasa por ti?

Sin duda alguna, Kevin Costner pasará a la historia como uno de los galanes por excelencia de Hollywood. Y es que el guapo actor ha logrado conquistar los corazones de millones de fans gracias a sus entrañables actuaciones y a su pinta de hombre de acción, pues la mayoría de sus entrañables personajes suelen están relacionados con películas de acción, aunque con un corazón que se permite enamorar a sus protagonistas. Y aunque ya han pasado algunos años desde que el intérprete saltó a la fama, lo cierto es que su galanura sigue intacta, algo de lo que sus fans pudieron ser testigos durante su reciente aparición en la entrega de los SAG Awards, a donde acudió con un look muy clásico, luciendo guapísimo al lado de su esposa Christine Baumgartner, dejando en claro que por él los años no han pasado, pues sin duda aún nos hace pensar en aquel guapo guardaespaldas que le salvó la vida Whitney Houston en la película de 1992 The Bodyguard. Da play al video y mira cómo es que los años no han pasado por la vida de Kevin Costner.

