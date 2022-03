¡El dúo menos esperado! Victoria Ruffo y Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva, presumen sus mejores pasos de baile

Dueña de una larga y exitosa carrera en la televisión, Victoria Ruffo se ha ganado, merecidamente, el sobrenombre de La Queen de las telenovelas, sin embargo, su 'reinado' bien podría ir mucho más allá de la pantalla chica. Y es que a últimas fechas esta talentosa actriz se ha convertido en toda una sensación en TikTok, donde ha dejado ver su entusiasmo y buen sentido del humor. Animada los compañeros con los que graba la segunda parte de Corona de lágrimas, la intérprete ha recreado algunos bailes virales, alcanzando millones de vistas. "Yo digo que tengo el ritmo en las orejas, me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación pero me cuesta mucho trabajo", comentaba hace poco en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, al confesar que, aunque el baile no es lo suyo, disfruta mucho hacerlo. Ahora nuevamente lo ha demostrado y con nada más y nada menos que junto a uno de los galanes juveniles del momento: Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva. El actor de 18 años, quien es también parte del elenco de dicho melodrama, no puedo negarse a bailar junto a sus compañeros mientras graban en Acapulco. René Strickler y Claudia Zepeda completaron el grupo para hacer una coreografía al ritmo de Espejeando, de Los Tucanes de Tijuana; haz click abajo para ver sus pasos de baile.

Loading the player...