La novia del Chicharito Hernández sale en defensa del futbolista y hasta de Sarah Kohan

A lo largo de los últimos meses, Javier ‘Chicharito’ Hernández ha sido blanco de críticas y comentarios que ponen en duda la forma en la que el futbolista se relaciona con los hijos que tuvo con la influencer Sarah Kohan, Noah y Nala. Algo de lo que el mismo ‘Chicharito’ ha hablado en más de una ocasión, dejando en claro que debido al proceso que enfrenta con su exesposa, la convivencia con sus hijos no ha podido ser como a él gustaría, echando por borda todos los rumores que lo han rodeado desde que su separación. Sin embargo, no solo ha sido el jugador del LA Galaxy quien se ha defendido de las duras críticas que ha recibido por no compartir detalles de su relación con Nala y Noah en redes sociales, ahora también ha sido su novia Nicole McPherson quien en una reciente entrevista dejó en claro que nada de lo que se dice en torno a la paternidad de su novio es cierto y que contrario a lo que se cree, el ‘Chicharito’ es un gran padre.

Fue durante un encuentro que sostuvo con la prensa a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, ciudad en la que el futbolista radica desde hace unos años, que la joven modelo fue cuestionada por los medios sobre su relación con el famoso mexicano y específicamente sobre el tema de la paternidad de su novio, preguntas a las que Nicole accedió a responder de forma muy prudente, pues lo hizo sin entrar en mayores detalles, dejando en claro su apoyo al famoso delantero. “(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con lo que piensan o ven en redes… Es un gran papá, un gran papá”, expresó la guapa influencer en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

Ante la insistencia de la prensa por saber más sobre su relación con el futbolista y el por qué han decidido llevar su relación de forma tan hermética, la ecuatoriana decidió no compartir mayores detalles sobre lo que sucede entre ella y el ‘Chicharito’ y se limitó a elogiar la personalidad de su guapo novio. “Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”, agregó.

En ese mismo encuentro con la prensa, Nicole fue cuestionada también sobre las comparaciones que han hecho algunos seguidores del futbolista entre ella y Sarah Kohan, sobre todo en el aspecto físico, pues aseguran que son muy parecidas. Al respecto, McPherson respondió de una forma muy elegante, pidiendo respeto para la australiana. “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”, enfatizó la modelo.

¿Qué ha dicho el ‘Chicharito’ sobre la relación con sus hijos?

Después de mucho tiempo de no publicar nada relacionado con Noah y Nala en sus redes sociales, Javier ‘Chicharito’ Hernández publicó una historia en Instagram el pasado mes de febrero, en la que presumió un obsequio que tiene preparado para los niños. ‘Chicharito’ escribió sobre esta imagen un texto en el que reconoció que le encantaría poder publicar momentos juntos a los pequeños; sin embargo, dejó en claro que por el momento no lo puede hacer, sin especificar los motivos por los cuales no lo ha hecho: “Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas por compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas. Pero les cuento que acaba de llegar uno de los regalitos para ellos”, se lee sobre esta instantánea donde el futbolista aparece sosteniendo un camión de juguete.

