Anette Michel se sincera sobre su vida amorosa: 'Nos admiramos mutuamente'

Luego de varios años desempeñándose como conductora en un reality show, Anette Michel cumplió su sueño de regresar a las telenovelas. La guapa tapatía retomó esta parte de su faceta profesional de la mano de Televisa, a donde llegó tras más de dos décadas en TV Azteca. De vuelta a los melodramas, la actriz ha disfrutado mucho convertirse en villana, aunque ha confesado que no se cierra ni ha interpretar otro tipo de papeles ni a volver a conducir. Y si las cosas marchan bien en el ámbito laboral, en el personal no podrían estar mejor. La ojiverde, quien lleva más de una década de matrimonio Gregorio Jiménez, se ha sincerado como pocas veces sobre este aspecto de su vida y ha revelado las claves que de su feliz y duradera relación de pareja.

En medio del éxito y satisfacción profesional que le ha traido su trabajo en la telenovela Contigo sí, la guapa actriz habló de lo feliz que se encuentra en su vida personal gracias al sólido vínculo que ha construido con su esposo, y además reveló cómo han logrado encontrar el equilibrio en su relación. "Con mucho respeto, creo que lo hemos hablado mucho, no sólo nos amamos, nos admiramos mutuamente, nos complementamos", comentó en entrevista para Televisa Espectáculos, explicando que la comunicación ha sido clave en su matrimonio con Greg, padre de su hijo Nicolás. "Somo súper cómplices, somos muy, muy, buenos amigos, y yo creo que eso tiene mucho que ver, que la pasamos muy bien juntos", dijo convencida.

El pasado 22 de noviembre, Anette y su esposo celebraron su aniversario de bodas número 13 y como era de esperarse, ambos lo celebraron con románticos mensajes en redes sociales. "Hoy cumplimos 13 años de habernos comprometido a pasar nuestra vida juntos. Vivimos muchas aventuras, desafíos y confío que tenemos mucho camino que recorrer juntos con amor, paciencia y aprendizaje.Te amo @gregjime. Feliz aniversario", escribió entonces la guapa actriz al compartir un collage con una recopilación de momentos felices junto a su marido. "13 y contando… ¡Gracias amore @anettemicheltv por ser la mejor pareja, cómplice, amiga, compañera, y esposa que la vida me pudo dar!", escribió Gregorio por su parte, publicando también algunas bellas postales familiares. Y no sólo en ocasiones especiales como ésta la pareja se dedica sentidos mensajes, pues de vez en cuando, de manera espontánea expresan el gran amor que los une y que los ha mantenido unidos desde hace más de 15 años que se cruzaron sus caminos.

Sus amores de pasado

Anette está consciente de que toda experiencia en la vida trae aprendizajes, y eso incluye las relaciones de pareja; prueba de ello es que tras algunas vivencias agridulces puedo hallar a Greg, el amor de su vida. Hace poco más de un año, la exestrella de MasterChef habló como nunca de sus antiguos noviazgos y aprovechó para aclarar que ella nunca traicionó la confianza de sus parejas. De este modo, la actriz recordó su historia con Israel Jaitovich, la cual se dio cuando ambos comenzaban su carrera y poco tiempo después de que ella llegara a la Ciudad de México desde Guadalajara, además cuáles fueron las razones por las que esa relación terminó. “Él tenía muchos conflictos de personalidad, era una persona que le costaba trabajo demostrar sus sentimientos y éramos muy jóvenes como para decir que fuéramos a una terapia. Nos fuimos alejando, su mundo y el mío eran muy diferentes”, contó la actriz en enero del año pasado en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Un día dije que no era necesario continuar en esto, a diferencia de lo que él cuenta, yo no le puse el cuerno, como él dice”, aclaró

Tiempo después de concluir ese noviazgo, Anette conoció a Jorge Luis Pila, su primer esposo. “Empecé mi primera telenovela con TV Azteca con Jorge Luis Pila, un cubano, y el sentimiento surgió. Realmente, esa atracción y ese sentimiento y ese sentir maripositas en la panza”, recordó. Sin embargo, las cosas no funcionaron como hubiera esperado en su matrimonio con el actor, pues aunque ya habían vivido juntos un tiempo, su vida de casados fue fugaz. “Cuatro meses (duró el matrimonio), yo les digo que fue la tinta de la pluma, algo tenía, alguna cosa química”, comentó con buen humor. “Nos casamos, le dan un proyecto a Miami, se va a hacer la telenovela. Yo me quedé desconsolada porque habíamos quedado que mientras yo tuviera proyecto, él se esperaría y luego él buscaba proyecto y yo lo acompañaba, para estar juntos”, explicó. "Yo creo que se empezó a sentir tan bien que empezó a hacer vida de soltero, vida de soltero absoluto, o sea, total”, agregó. Pero pese a esta experiencia, aseguró no estar arrepentida de habersa casado con él. "Porque yo creo que, si no, tal vez, hubiésemos durado muchísimo tiempo más y no hubiera sido necesario", comentó

