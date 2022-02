A punto de ser papá, Álex Fernández demuestra que es el mejor tío para Cayetana

Cada vez falta menos para que la dinastía Fernández reciba a su nuevo integrante, pues Álex y su esposa Alexia Hernández están en la recta final de su dulce espera. La joven pareja, que se casó por el civil en mayo del año pasado, está muy ilusionada por su debut en la paternidad. “Dejo todo este mes de promoción y el siguiente mes nace mi bebé, entones quiero tener un mes para no salir y no exponerme a tener el virus (del Covid-19) y estar uno o hasta dos meses con mi bebé, después se viene un proyecto muy interesante de shows”, contaba el intérprete de Muchachita hace unas semanas a El Universal al hablar de los ajustes que ha hecho en su agenda profesional ante el nacimiento de su pequeña Mía. Y mientras se acerca el gran día, el primogénito de El Potrillo ha dejado ver que tiene todo para ser un gran papá, pues junto a su sobrina Cayetana, ha mostrado su lado más tierno y cariñoso. Durante una reunión familiar, Álex no pudo resistirse a jugar con la adorable hija de su hermana Camila; luego de bailar con ella un rato, se la llevó a los hombros para darle un paseo. "Cuando me dejan con la sobrina", escribió en su Instagram al compartir los videos de este lindo momento. Entre las reacciones de su publicación destacó la de Alexia, quien estaba junto a él y la pequeña, pues colocó unos emojis de carita enamorada. "No puedo esperar por el mío", confesaba el cantante a medidados del año pasado, al compartir una foto junto a la bebita, admitiendo la gran gran ilusión que le causaba convertirse en papá. Haz click abajo para ver a este apuesto tío junto a su encantadora sobrina.

