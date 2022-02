Salma Hayek parte plaza en los SAG Awards

Salma Hayek lo ha vuelto a hacer. La actriz mexicana ha acaparado las miradas durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards este domingo 27 de febrero. Y es que la guapa actriz volvió a dar cátedra de estilo con el increíble look que creó para esta noche tan especial, el cual sin duda ha sido uno de los mejores que hemos visto en esta red carpet. Enfundada en color salmón, Salma ha dejado en claro por qué es una de las reinas de este tipo de eventos, pues con su estilismo de esta noche ha refrendado su estatus de estrella con un look clásico pero igualmente vivaz, algo que siempre la ha caracterizado a la hora de caminar por la alfombra y en esta noche no ha sido la excepción.

Para la edición 2022 de los SAG Awards, Salma optó por una imagen más clásica, al puro estilo del Hollywood antiguo, con un hermoso diseño satinado color salmón de Gucci, de escote asimétrico y cintura ajustada, con el que sin duda la actriz lució radiante, logrando acaparar la atención de los presentes con su elección, y, por su puesto, su inigualable personalidad.

Aunque su vestido podría parecer un tanto clásico a primera vista, lo cierto es que Salma sabe muy bien cómo darle un toque de frescura a sus looks, ya sea a través de su maquillaje, su peinado o los accesorios con los que suele complementarlos. Tal y como lo hizo esta noche al optar por unos guantes largos de transparencias al tono de su hermoso vestido, con los que sin duda le dio el toque de novedad a todo su atuendo, dejando en claro así que los guantes serán uno de los complementos más vistos en las próximas alfombras rojas y en las pasarelas de las casas de moda más importantes. Por otro lado, Salma optó por unos aretes largos y vistosos, mismos que usó a juego con el enorme anillo y brazalete de brillantes con los que remató su look.

En cuanto a su beuty look, la actriz nuevamente hizo gala de su personalidad fresca y vanguardista, por lo que dejó de lado el cabello suelto y lució hermosa con una cola de caballo alta, además de un maquillaje que sin duda contrastó a la perfección con su vestido, pues entre los tonos tenues de sus labios y mejillas, que casi rayaban en el melocotón, la actriz dejó todo el protagonismo al delineado azul turquesa con el que enmarcó su profunda mirada marrón.

Una noche muy especial para Salma

Esta noche Salma ha caminado por la alfombra roja de los SAG Awards 2022 al lado de otras estrellas que, al igual que ella han deslumbrado con sus impecables looks. En esta ocasión, la veracruzana ha asistido a esta gala como parte de los nominados de esta noche, gracias a su trabajo en la película House of Gucci, la cual se encuentra nominada dentro de la categoría Actuación Excepcional de un Reparto en una Película, en la que interpretó a la vidente Pina Auriemma, y donde trabajo al lado de Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto.