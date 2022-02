Aislinn Derbez y Maurcio Ochmann se unen para celebrar a su hija Kailani en una divertida fiesta de unicornios

Desde su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han procurado mantener una relación cercana y cordial, siempre pensando en el bienestar de su pequeña Kailani. Es por eso que en más de una ocasión los hemos visto juntos, pasando tiempo en familia y compartiendo los momentos más especiales al lado de su pequeña hija. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando los actores se unieron para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número cuatro de la pequeñita, una fecha en la que sin duda ha quedado en claro el gran cariño que los une a pesar de las circunstancias y el gran amor que tiene por Kai, a quien le han organizado una increíble fiesta de cumpleaños.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, los actores han compartido algunos detalles de la increíble celebración de unicornios que han organizado para su pequeña, en donde no han podido faltar los dulces, los globos de colores y los inflables, todo especialmente decorado e inspirado en los seres de fantasía que tanto le gustan a Kailani. Aunque todo en la fiesta fue espectacular, sin duda uno de los detalles más increíbles ha sido el delicioso pastel que los papás de la festejada mandaron a hacer, pues sin duda el decorado fue espectacular e incluso Kai quedó impresionada ante él.

Como era de esperarse, Mauricio y Aislinn posaron de lo más felices al lado de su hija al momento de cantarle Las Mañanitas, un instante en el que se dejaron ver de lo más emocionados celebrando este instante tan especial para ellos. Entre los invitados a la fiesta de Kailani destacó la presencia de Lorenza, la hija mayor de Ochmann, quien desde la tarde del pasado viernes se ha encargado de consentir a su hermanita por su día especial.

VER GALERÍA

Los mensajes de Aislinn y Mauricio para Kailani

Fue el pasado 25 de febrero cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron por todo lo alto el cumpleaños de su hija, por lo que a través de sus redes sociales le dedicaron a su retoño los mensajes más especiales. “Feliz Cumpleaños al amor de mi vida, a la personita que ¡más feliz me hace en este mundo! No puedo estar más orgullosa de ella”, escribió la actriz en su perfil de Instagram en donde compartió un lindo video en el que mostró algunos de sus instantes favoritos que vivió en el último año al lado de su pequeñita. Por su lado, el actor compartió: “Hoy cumple 4 años esta muñequita. Qué afortunado me siento de ser tu papá. Verte crecer y acompañarte en tu caminar por esta vida me llena de amor. Te amo pequeña mía Kailani”, escribió el actor a lado de estas instantáneas en las que salta a la vista el gran amor que se tienen.

Cabe destacar que, previo a la increíble fiesta de cumpleaños que organizaron para su pequeña este fin de semana, Mauricio y Aislinn pasaron una divertida tarde en la que consintieron a su pequeña con una comida familiar y un pequeño pastel de cumpleaños, un instante que quedó registrado gracias a la lente de Lorenza, quien se encargó de capturar este lindo momento en un video que los actores no dudaron en compartir en sus respectivas redes sociales, dejando en claro que, a pesar de que ambos han rehecho sus vidas al lado de nuevas parejas, siguen unidos en el gran amor que tienen por su pequeña.

VER GALERÍA