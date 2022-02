'La Choco' se encuentra en México para celebrar una ocasión muy especial

Para Jimena Pérez ‘La Choco’ no hay nada más importante que la familia. Algo que sin duda ha quedado en claro en más de una ocasión, pues la presentadora siempre apuesta todo por el bienestar de su familia, sin importar que tenga que cambiar de ciudad o incluso de continente con tal de que los suyos se encuentren bien. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la exconductora de Ventaneando viajó desde Madrid, España, la ciudad que se ha convertido en su segundo hogar, hasta la Ciudad de México, para celebrar una ocasión por demás especial: el cumpleaños número 91 de su abuela materna.

Así lo ha hecho saber la periodista a través de sus redes sociales, donde ha compartido algunos detalles de su visita exprés a México, la cual ha hecho con la finalidad de poder compartir esta fecha tan importante al lado de su abuela. De hecho, para hacer aún más especial esta celebración, ‘La Choco’ se encargó de sorprender a la festejada con su presencia, pues su abuelita no sabía que la conductora viajaría desde España para poder estar en su festejo, algo de lo que sus seguidores pudieron ser testigos a través de su perfil de Instagram, donde además le dedicó unas emotivas palabras a su abuelita. “¡Gracias a la vida por permitirme estar hoy festejando contigo tus 91, abuela! Esto es solo una mínima parte de las cosas maravillosas que mereces. Te amo, te admiro, eres de una fortaleza fuera de serie. Feliz cumple a ‘la más moderna de la familia’, palabras de Iker y a la que siempre quiere verse perfecta”, destacó Jimena en su publicación.

La presentadora continuó con sus palabras dejando en claro la admiración que siente por su abuela, destacando las virtudes de la festejada y celebrando todas las lecciones de vida que ha recibido de ella. “Eres el gran ejemplo de alguien que sí sabe disfrutar la vida: siempre con un tequila, un refrán o frases tan tuyas, que por donde voy las comparto: ‘más vale que me haga daño a qué se eche a perder’. Celebro tú vida hoy y siempre, aunque sigas sin tener piedad de tu familia jugando continental. Que la vida nos deje seguir apapachándonos”, finalizó emocionada.

En el video que Jimena ha compartido en su feed de Instagram, se pueden observar algunos detalles de la celebración de cumpleaños que ha tenido su abuela, en donde los deliciosos bocadillos, la mesa de postres y el mariachi no han podido faltar. Sin embargo, sin duda alguna uno de los momentos más especiales que ha registrado ‘La Choco’, ha sido el instante en el que su abuela abre la puerta de su casa para descubrir que su nieta ha llegado desde la Madre Patria para felicitarla en persona.

‘La Choco’ en México

Para la presentadora sin duda alguna regresar a su país natal siempre es algo emocionante, pues siempre se permite reencontrarse con su familia y con sus amigos más cercanos. Además, para Jimena siempre es importante disfrutar de todo aquello que en España es más difícil conseguir, o de plano no hay. Tal y como lo hizo apenas pisó suelo mexicano durante esta visita al país, cuando la esposa de Rafa Sarmiento hizo su primera parada de este viaje en una famosa taquería de la Ciudad de México, en donde no perdió la oportunidad de disfrutar unos deliciosos tacos al pastor, uno de los platillos favoritos de todos los mexicanos y que siempre se extrañan a la hora de estar en el extranjero. Cabe destacar, que todo parece indicar que la presentadora viajó sola, pues no se ha dejado ver en compañía de su esposo ni de sus dos hijos.