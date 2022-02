De Milán ahora a Roma, Danna Paola sigue conquistando Italia

Sin duda alguna, Danna Paola es una de las celebridades mexicanas con mayor proyección internacional. Y es que la cantante se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a su carisma y talento, algo que se ha visto reflejado en las diferentes producciones que ha protagonizado y al indiscutible éxito que ha tenido en la música. Además, la intérprete de Oye Pablo también se ha hecho famosa por su impecable estilo, lo que ha hecho que las principales casas de moda del mundo pongan sus ojos sobre ella a la hora de buscar embajadoras. Tal y como sucedió durante la reciente celebración de la Milan Fashion Week, a la que la artista de 26 años asistió como invitada para presenciar desde el front row el desfile de Fendi, un evento que compartió al lado de celebridades como Ana Wintour, Chiara Ferragni y Rita Ora, por mencionar a algunas, luciendo un look espectacular con el que sin duda acaparó las miradas de los presentes.

A través de su perfil de Instagram, Danna Paola ha compartido algunos vistazos de sus días a la italiana, en donde la pudimos ver luciendo diferentes estilismos, desde los más casuales hasta el más elegante y vanguardista. En sus fotografías, la intérprete se dejó ver disfrutando al máximo de la belleza de Roma, posando en algunos de los lugares más emblemáticos de esta hermosa ciudad italiana. Fue así que la cantante de Sodio posó frente al Coliseo Romano enfundada en un minivestido color blanco, el cual combino con una chaqueta larga al mismo tono de su vestido y mallas caladas en el mismo tono. La actriz complementó su monocromático look con unos lentes rojos, con los que sin duda le dio el toque de color a todo su atuendo.

En las fotografías que ha compartido Danna Paola en su feed de Instagram, también se ha dejado ver en una de sus visitas a los talleres de la casa de modas italiana, en donde atenta fue testigo del trabajo de los artistas que ahí laboran, mostrándose muy interesada en todo lo que con detalle le explicaron sus anfitriones. “Me quiero quedar aquí”, expresó Danna de lo más emocionada en uno de sus post que ha hecho en Instagram, dejando en claro lo orgullosa que se siente de haber representado en su país en un momento tan especial.

El look con el que conquistó el front row de Fendi

usó para el desfile en el que la casa de modas italiana, de la mano de su director creativo, Kim Jones, presentó su colección otoño-invierno 2022 con el que sin duda logró convertirse en una de las protagonistas de esta velada. Para esta ocasión, la actriz de la serie Élite se apoderó se dejó ver con un hermoso abrigo de plumas rosas que usó a modo de vestido, el cual combinó a la perfección con unas sandalias de plumas en tonos neutros, con los que sin duda le dio el toque divertido a todo su atuendo, y uno de los bolsos más conocidos de la maison romana: la Peekaboo.

Otro punto que sin duda ha llamado la atención de su look fue el maquillaje gráfico por el que optó para esta ocasión, siendo las sombras rojas que lució las protagonistas de todo su beauty look, pues incluso optó por un labial color nude para no restarle atención a sus ojos.

