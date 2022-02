Elizabeth Gutiérrez sobre su relación con William Levy: 'Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado'

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez suelen ser muy discretos a la hora de hablar de su relación, a lo largo de las últimas semanas han acaparado titulares debido a los misteriosos mensajes que el actor publicó en sus redes sociales a finales del mes de enero, en los que haciendo referencia a su familia, habló sobre el término de su relación con la guapa actriz, lo que sin duda provocó que se vieran inmersos en una ola de especulaciones sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. Y aunque mucho se ha hablado al respecto, hasta ahora Elizabeth había preferido guardar silencio, anteponiendo siempre la discreción con la que suele manejar su intimidad. Sin embargo, este fin de semana la actriz finalmente ha roto el silencio, por lo que a través de sus redes sociales ha salido en defensa de su familia y en especial del padre de sus hijos, a quien le ha mostrado su agradecimiento por el apoyo que le ha brindado a lo largo de los años que estuvieron juntos y especialmente ahora que han decidido iniciar una nueva etapa de su relación, dejando en claro que siempre serán una familia.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Elizabeth compartió una linda fotografía en la que se le puede ver junto a William y a sus dos hijos, Christopher y Kailey, posando todos de lo más sonrientes en lo que parecen ser unas lindas vacaciones familiares. Al pie de la postal, la actriz compartió un contundente mensaje en el que además de defender a su familia, dejó en claro que no permitirá que cuestionen su labor como padres. “Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y ¡cuestionando sus personalidades y valores! ¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, expresó.

Elizabeth continuó agradeciendo a William por todo el apoyo que siempre ha recibido, dejando en claro que para ella no ha sido grato ver todo lo que se ha dicho en contra del padre de sus hijos en los últimos días, destacando la admiración que tiene por él. “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, expresó la actriz. “¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, agregó.

La actriz se encargó de dejar en claro que por ahora no hablará del tema de su separación de William ni de las razones que los llevó a tomar esta decisión, pues dijo, es un asunto que solo les compete a ellos como familia. “No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar, ¡con nosotros! ¡Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!”, finalizó.

Los mensajes de William que causaron revuelo

El pasado 27 de enero, el galán cubano tomó su cuenta de Instagram para compartir un sorpresivo mensaje: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación", decía la primera parte de la publicación que colocó entonces en sus Stories en la que no mencionó explícitamente a Elizabeth ni tampoco la etiquetó. "Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", concluía el texto, en el que el galán de telenovelas agregó además algunos emojis de manos unidas en oración. Este impactante anuncio fue seguido por otro mensaje en el que Levy confesaba estar emocionado por una nueva etapa para él. "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida", escribió en inglés sin dar más detalles. Sin embargo, estas palabras sumadas a su publicación previa, inevitablemente fueron relacionadas a su vida personal.

