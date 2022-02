Jacky Bracamontes: 'Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy'

Además de su talento, carisma e innegable belleza, Jacky Bracamontes se ha ganado el cariño del público gracias a la secillez y transparencia disntintivas de su personalidad. La actriz suele abrirse con sus seguidores para compartir con ellos momentos importantes de su carrera en la televisión, como nuevos proyectos o cierres de etapas profesionales. Feliz en su matrimonio con Martín Fuentes, padre de sus cinco hijas, la también conductora ha mostrado además algunos aspectos de su vida personal y familiar, la cual ella disfruta como nada. Hace ya cinco años, la exreina de belleza publicó un libro en el que contó distintos pasajes de su vida, tanto dentro como fuera del ámbito artístico, sin esperar que tiempo después, algunas de sus declaraciones provocarían cierto revuelo. Al ser cuestionada recientemente sobre las reacciones que derivaron de sus memorias, Jacky ha respondido con toda sinceridad, asegurando que ella nunca ha hablado mal de alguien.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De visita en México, donde asistió a un evento de una marca de la cual es imágen, Jacky fue abordada por la prensa, que le cuestionó sobre declaraciones que hace poco hizo una actriz sobre lo contado por ella en La pasarela de mi vida, el libro que lanzó en 2017. "Todo lo que dije está en el libro y se los estoy aclarando para que quien tenga duda lo lea y se recuerde lo que dije porque luego ponen en mi boca palabras que yo no dije. Si hay alguien que pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, y mucho menos de una mujer", expresó de manera clara ante las cámaras y micrófonos de medios como Despierta América. A su vez, prefirió no mencionar el nombre de la colega que, en una entrevista reciente, expresó su descontento hacia ante la forma en que la exreina de belleza abordó un captítulo de su vida.

Dadas las reacciones que provocaron algunas de las declaraciones que hizo en su libro, los reporteros le preguntaron a Jacky si se arrepentía de haber publicado sus memorias, en las que compartió incluso pasajes de su vida amorosa. "Jamás... Lo hicieron más bomba de lo que es, o sea, es algo muy sencillo, lean el libro, lo que dije ya lo dije", expresó totalmente convencida de que sus palabras nunca buscaron provocar polémica, además reiteró su llamado a que lean lo que realmente escribió en sus memorias. Y ante el comentario de que las ventas del ejemplar se habrían disparado a causa del reciente revuelo, bromeó: "¡Pues gracias!"

"Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y con todas las vivencias que me han tocado vivir a través de mi vida que me han hecho ser la mujer que soy hoy: una mamá feliz, orgullosa con muchas metas tanto en lo laboral como en lo personal", agregó. Segura de lo que ha hecho y logrado a lo largo de su vida, Jacky aseguró que prefiere enfocarse en la tarea más trascendental que tiene ahora y que es la de criar a sus hijas. "Para mí lo más importante es educar a mis niñas para ser unas niñas de bien, sonrientes, felices y eso es en lo que yo me enfoco", comentó.

Jacky, agradecida por ser mamá

Si bien ha sido hasta ahora que Jacky ha respondido a las declaraciones que hizo una actriz sobre un pasaje en La pasarela de mi vida, días después de aquella comentada charla, hizo algunas publicaciones con las que reafirmó lo feliz y plena que es, lo que para algunos fue también una respuesta a los señalamientos que la habían alcanzado. La exreina de belleza retomó en sus Stories una entrevista que dio hace varios años, incluso antes de estar casada, en la que hablaba de sus deseos de ser mamá: “Yo creo que tengo un instinto maternal muy desarrollado, yo desde hace varios años dije que yo había nacido para ser madre, entonces yo creo que Dios me va a dar ese privilegio”, decía entonces la actriz al programa Hoy, mucho antes de que se convirtiera en mamá de Jackita, Caro, Renny, Emi y Pau.