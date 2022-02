La mamá del tercer hijo de Tristan Thompson revela el nombre de su bebé

A pesar del gran escándalo que representó para Tristan Thompson reconocer públicamente que sería padre por tercera vez, producto de una relación sentimental con la texana, Maralee Nichols, en medio de la reconciliación con Khloé Kardashian, el basquetbolista no ha asumido ninguna responsabilidad como padre, así lo dio a conocer el representante legal de la entrenadora personal a Entertainment Tonight, hace unos días, cuando se reveló que el basquetbolista no ha costeado nada del bebé: “A pesar de los informes de noticias que indican lo contrario, Tristan Thompson no ha hecho nada para apoyar a su hijo. No ha hecho ningún intento de conocer a su hijo ni ha brindado asistencia financiera”, detalló.

A sólo unos días de que se diera a conocer que el jugador de la NBA no ha conocido al bebé, de dos meses de edad, Maralee Nichols utilizó su cuenta de Instagram para compartir una linda imagen al lado de su bebé en la que reveló el nombre del pequeño: “Theo, mi pequeño ángel. Te nombré Theo, porque significa ‘regalo de Dios’. Nunca antes había estado embarazada y me había dicho que tal vez no podría tener hijos. No podía creer que estaba embarazada cuando te vi en el ultrasonido y escuché los latidos de tu pequeño corazón, supe que siempre te protegería y mantendría a salvo. Te amo más de lo que nunca sabrás. Traes tanta alegría y felicidad a mi vida. Mi mayor bendición”, se lee como descripción de la imagen donde aparecen madre e hijo vestidos de blanco.

Aunque sí ha publicado fotos del bebé, hasta el momento, Nichols no ha compartido el rostro de su bebé con quien posó durante el pasado San Valentín. Aquel día, utilizó una de sus historias para responderle a E! News el por qué Tristan Thompson no aparece en el acta de nacimiento del pequeño: “El nombre de Tristan no estaba en el certificado de nacimiento, porque no estuvo presente en el nacimiento de Theo”, puntualizó. En medio de esta batalla mediática que comenzó la entrenadora física en contra del basquetbolista a quien demandó por paternidad a finales del 2021, sólo semanas antes del nacimiento del pequeño.

El comunicado de Tristan

Debido a que se abrió una investigación judicial con la demanda, la paternidad del basquetbolista fue comprobada y no le quedó más que aceptarlo públicamente, a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales en el que, además de aceptar que el hijo de Maralee sí era de él: “Hoy, los resultados de la prueba de paternidad revelaron que soy padre de un hijo con Maralee Nichols. Tomo completa responsabilidad sobre mis acciones. Ahora que la paternidad ha sido establecida, espero criar amigablemente a nuestro hijo. Sinceramente, me disculpo con todos los que he lastimado y decepcionado a través de esta situación tanto de forma pública como privada”, se leía en un primer mensaje que publicó en Instagram.

En otra parte del comunicado, Tristan dedicó varias líneas a Khloé Kardashian con quien tenía una relación sentimental, en el momento en que procreó a Theo: “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones, definitivamente, no se han alineado con la manera en la que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Sin importar lo que tú puedas pensar. Una vez más, lo lamento increíblemente”, finalizó el basquetbolista. Theo es el tercer hijo de Tristan quien ya tiene a la pequeña True, de 4 años de edad, y a Prince, su primogénito, de 6 años de edad, producto de su relación con Jordyn Craig.