Sofía Aragón habla de la situación médica por la que tuvo que ausentarse de Venga la Alegría

En días pasados, la ausencia de Sofía Aragón en la edición de fin de semana del programa televisivo Venga la Alegría, del que es conductora, encendió las alertas entre sus fanáticos. Por tal motivo, la producción hizo un enlace con la ex reina de belleza, quien desde su casa explicó que debido a la endometriosis que padece, aunado al tratamiento médico que ha recibido, tuvo que hacer una pausa en sus actividades. Para ser puntual, la tapatía explicó a detalle cómo lleva esta circunstancia de la cual ha hablado anteriormente con la mayor transparencia, pues una de sus prioridades es poder compartir su experiencia con otras mujeres que atraviesan por la misma situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que la distingue Sofía habló de su padecimiento, revelando que fue a la edad de 16 años cuando la diagnosticaron con endometriosis, por lo que desde hace un tiempo se ha sometido a un nuevo tratamiento que le permitirá cuidar de su fertilidad, esto tras haber dejado de tomar hormonas, las cuales afirma puede ser perjudiciales para la salud. “Desde hace un par de años decidí de dejar de tomar hormonas y estoy en un tratamiento que lo que va a hacer es a ayudar a preservar mi reserva ovárica para poder asegurarme en un futuro tener hijos, porque es uno de mis más grandes sueños, poder llegar a ser mamá, entonces en estos momentos me encuentro en ese tratamiento…”, explicó.

Por fortuna, todo marcha de la manera más favorable para Sofía, quien prometió que próximamente estará lista para retomar sus actividades. “Este fue un mes difícil durante mi periodo, fue muy doloroso y empecé un tratamiento que me incapacita un poco de moverme y de caminar pero vamos a estar fuertes para el próximo fin de semana estar ahí con ustedes…”, aseguró la presentadora, orgullosa de tratar este tema personal públicamente. “Ha sido una lucha constante para darle más voz, es una enfermedad de la que no se habla mucho pero creo que hasta casi el 14 por ciento de las mujeres del mundo lo padecen, es una enfermedad silenciosa que duele muchísimo porque no presenta síntomas tan notorios, por eso es difícil de detectar…”.

VER GALERÍA

De acuerdo con la Oficina para la Salud de la Mujer de los Estados Unidos, la endometriosis ocurre cuando “el tejido similar al que recubre el útero crece fuera del mismo”. Según datos de esta dependencia, la condición se presenta en mujeres de entre 30 y 40 años, algo que puede complicar la posibilidad de quedar embarazada. Entre los síntomas más notorios de este padecimiento están el dolor, el sangrado, los problemas estomacales y, por supuesto, la infertilidad. Así mismo, tampoco se tiene certeza de las causas que la originan, aunque se atribuye a los problemas del sistema inmunitario, las hormonas o incluso a los factores genéticos.

Optimista en su cumpleaños

Para Sofía ha sido muy importante asumir esta situación de salud de la manera más positiva, por esa razón en la celebración de su reciente cumpleaños hizo una importante reflexión, la cual compartió durante su enlace con Venga la Alegría. “Hace una semana cumplí años, pues es una buena forma de entrar a mis 28. Aunque algunos no lo vieran así yo lo veo así porque valoro más mi salud y agradezco más a la gente que como ustedes, de Venga la Alegría, y todo el programa, me apapachan, me abrazan a la distancia y me esperan con brazos abiertos…”, dijo la conductora, quien ha recibido todo el apoyo no solo de sus seres queridos, sino también de los televidentes que siguen de cerca su historia.

VER GALERÍA