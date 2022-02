El esposo de Halyna Hutchins estalla: ‘¿Se supone que nos sintamos mal por usted, señor Baldwin?’

Han pasado cuatro meses desde el trágico disparo accidental en el set de Rush que acabó con la vida de la cinematógrafa Halyna Hutchins. Mientras las autoridades siguen trabajando en tratar de esclarecer las responsabilidades alrededor de lo sucedido, los protagonistas de este terrible suceso viven con los efectos de lo que pasó en esa filmación. Mientras las demandas no se han hecho esperar entre distintos miembros de la producción, Alec Baldwin ha hablado públicamente de la tragedia. Pero, hasta el momento, faltaba que alguien más tomara la palabra, Matt Hutchins, viudo de la víctima y quien hasta el momento había preferido llevar su pena en completo hermetismo. Pasados los meses ha decidido romper el silencio y hacer referencia a lo que sucedió aquel día en el que no solamente perdió a su esposa, sino que su pequeño hijo perdió a su madre.

En entrevista con el show Today, Matt respondió sobre Alec: “Básicamente, dijo que sentía dolor pero no culpa. Casi suena como si él fuera la víctima. Y el escucharlo culpar a Halyna en la entrevista y echar la responsabilidad a otros y verlo llorar por esto, simplemente sentí, ¿se supone que nos sintamos mal por usted, señor Baldwin?”. El marido de la cinematógrafa, continuó visiblemente molesto por la situación: “Al verlo me sentí tan enojado. Estaba simplemente tan enojado de verlo hablar de su muerte tan públicamente, en una forma tan detallada y luego no aceptar ninguna responsabilidad después de que acababa de describir matarla”. Hutchins hacía referencia a las palabras de Alec en la entrevista que dio en diciembre pasado cuando dijo: “Alguien es responsable por lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”.

El esposo de Halyna es un abogado graduado de Harvard, y levantó una demanda en contra de Baldwin el 15 de febrero pasado, sobre lo que también habló durante la entrevista. “La idea de que la persona sosteniendo el arma y que provocó que se disparara no sea responsable, es absurdo para mí. Pero la seguridad de las armas no era el único problema en el set. Había un número de estándares de la industria que no se cumplían y hay múltiples partes responsables”, continuó explicando, pues en su demanda apunta a 15 protocolos de seguridad que no se llevaron a cabo en el set, y que según él estuvieron detrás del fallecimiento de su mujer. “La demanda busca hacer responsable a la gente que es responsable de la muerte de Halyna, la cual totalmente se pudo prevenir. Al final, tú sabes, la justicia no va a traer a Halyna de regreso, pero tal vez su recuerdo pueda ayudar a que la gente esté segura y a prevenir que algo así vuelva a pasar”, continuó.

Cómo recibió la terrible noticia

Matt compartió el momento en el que se enteró de la tragedia que había sucedido en el set, “Recuerdo que el equipo de producción me dijo que le habían disparado a Halyna y mi corazón se hundió en ese momento, era completamente inexplicable para mí el que eso pudiera haber pasado en aquel entonces. Cuando llegué con el doctor y hablé con él y me explicó exactamente lo que había pasado y que ella no había sobrevivido. O sea, estaba devastado. Sabía que le tenía que decir a mi hijo inmediatamente cuando lo viera”.

“Cuando lo vi, simplemente tuve que ser muy directo y directo, porque yendo a recogerlo, e ir al aeropuerto e ir a Santa fe, no quería que pensara que íbamos a verla, que nos íbamos a divertir juntos, esperanzarlo. Le dije, sentados juntos, que le habían disparado a su madre y había muerto. Y por supuesto, no lo creyó en ese momento. No quería creerlo. Pienso que ese tipo de noticias tienes que decirlas varias veces para que se puedan creer. Y él lo creyó, y lloramos juntos entonces, cada festejo -Navidad, Año Nuevo, nuestro aniversario, mi cumpleaños, San Valentín-, me refiero a cualquier festejo es difícil sin ella para mí y Andros”, continuó.

