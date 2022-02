El mensaje que Belinda publicó y ha quedado como anillo al dedo a su situación

Tras la tormenta llega la calma, eso parece tenerlo muy claro Belinda, luego de su mediática y polémica ruptura sentimental con Christian Nodal, circunstancia que la llevó a alzar la voz en días pasados para pedir de forma enérgica un alto a los señalamientos y críticas hacia su persona, dispuesta a tomar cartas en el asunto de ser necesario. Ahora, todo indica que la cantante pasó la página de ese complejo instante en su corazón, algo que dejó ver en un reciente y esperanzador mensaje, que si bien no hace referencia directa a lo acontecido, viene perfecto a esta ocasión en que han ocurrido cambios importantes en su vida, en el que por cierto ha contado con el imprescindible apoyo de sus fanáticos.

Fiel a compartir vistazos de su entorno profesional y personal en redes sociales, Belinda publicó un texto que llamó la atención, el cual fue titulado “El gran portal 22/02/2022”, y que de manera inevitable sus seguidores lo han interpretado como una manifestación de lo que vivió y de la forma en la que asume el presente. “Es el momento perfecto para agradecer a Dios por todos los milagros por todos los milagros en tu vida, agradecer a tu alma por su fortaleza y bondad. Recuerda quién eres y por qué viniste, recuerda que el amor es la base de todo. No vinimos a la tierra para trabajar como esclavos y ser prisioneros de sistemas ideológicos. El ser humano es una fuente evolutiva donde al encontrarte a ti mismo encuentras la fuerza infinita del universo”.

A continuación, el texto publicado en inglés destaca la importancia del amor como un sentimiento transformador y capaz de dar claridad: “Vine a la Tierra como misionera del amor, que es el verdadero significado de Magela y sin pena hoy me levanto y digo quién soy. Soy amor, me encontré y comprendí todo. He puesto en práctica la misión de mi alma y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”, se puede leer. En otra parte, el mensaje destaca: “Nosotros, los trabajadores de la luz, vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre encontré ese amor en mí y abrí las puertas al amor infinito”.

Finalmente, las palabras publicadas por Belinda hacen énfasis en la naturaleza femenina, algo de lo que la cantante ha hablado en ocasiones anteriores, un texto que sin duda viene acorde al momento por el que atraviesa. “Mujeres, recuerden que somos agua y fluimos, somos seres divinos, por ustedes corre una energía para traer una vida a la Tierra, dense el honor que se merecen por su fuerza, son divinas”.

La contundente postura de Belinda

Recordemos que a unos días de haber puesto punto final a su relación con Christian Noda, la cantante enfrentó una ola de señalamientos, situación que la llevó a alzar la voz y a denunciar públicamente violencia de género. “Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable…”, apuntó la también actriz, asegurando que de ser necesario procedería legalmente.

