William Levy y su misterioso mensaje: 'En esta vida todo se paga'

A lo largo de su carrera William Levy se ha conducido con con mucha discreción en lo que respecta a su vida personal. El galán de telenovelas ha preferido mantenerse al margen de los rumores y centrarse en sus proyectos profesionales, así como en su familia. Sin embargo, hace unas semanas se colocó en el centro de los reflectores debido una publicaciones que hizo en sus redes sociales, el primero de ellos -y que borró de inmediato- apuntaba a una separación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. Tras esta comentada situación, el actor de origen cubano fue alcanzado por nuevas especulaciones las cuales lo involucraban sentimentalmente con una compañera de trabajo. En esta ocasión, no pudo evitar alzar la voz y salir a defender su nombre y a su familia. Luego de aquellas polémicas, el intérprete ha tomado sus redes sociales y ha compartido un misterioso mensaje que ha sido asociado con las recientes situaciones en su vida.

La noche de este miércoles, William usó su cuenta de Instagram para publicar un enérgico mensaje en el que expresó su postura respecto a quienes actúan malintencionadamente contra los demás, confiando en que la vida es la encargada de poner las cosas en su lugar. "Recuerden que lo que le desees a alguien más, Dios te lo multiplicará de vuelta", escribió el actor en las primeras líneas de esta publicación que hizo en sus Stories, compuesta únicamente por el texto en un fondo negro. "Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa", agregó, y colocó un emoji de carita guiñando el ojo y varias manos unidas en oración.

"En esta vida todo se paga", continuó el actor en su críptico mensaje. "Yo deseo que Dios los llene a ustedes y los suyos de mucha salud y mucha luz. Y que siempre los proteja de todo", finalizó, expresando sus mejores deseos a sus fieles seguidores. Estas palabras reflexivas dejaron a los seguidores llenos de dudas, pues el actor no reveló si esta postura respondía a una situación en particular o a alguna persona en específico. Más temprano, el intérprete cubano había retomado en sus historias algunos videos hechos por sus fans que mostraban una recopilación de imágenes de sus hijos, Christopher y Kailey. "Gracias por el video", escribió en varias de sus Stories, con caritas de ojos de corazón. Si bien él no explicó nada en su más eciente publicación, no sería raro que su mensaje sea un tipo de respuesta a las situaciones que han tocado su vida personal a últimas fechas.

Desmintió tajantemente los rumores de romance

Hace unas semanas, Levy fue relacionado sentimentalmente con la actriz española Alicia Sanz, de 33 años, a quien conoció en 2018 durante las gabaciones de la película En brazos de un asesino, que ambos protagonizaron. Si bien el actor ha sido blanco de rumores como éste en otras ocasiones, en este momento sí quiso salir a dementir rotundamente las aseveraciones hechas en un artículo de la revista TVNotas. Fue la periodista Tanya Cherry la encargada de compartir las palabras que el cubano hizo llegar al programa El Gordo y La Flaca tras ser cuestionado directamente sobre dichas versiones. "Esta chica no la veo desde que hicimos la película", afirmó el intérprete, descartando las versiones de que, tras coincidir en los sets, él y su compañera habían continuado frecuentándose y que incluso, ella había dejado Los Ángeles para instalarse en Miami. "Ahora la vi, ahora en España para los Premios Latino (sic) nada más", continuó el actor en su mensaje, al parecer se refiiéndose a los Premios Platino que se llevaron a cabo en Madrid en octubre.

William manifestó su claro descontento ante esta situación, pues expuso que estas especulaciones no sólo lo afectaban a él, sino también a sus seres queridos. "Yo no quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia", finalizó. Tras finalizar la lectura del mensaje del actor, Tanya señaló además que fueron otros los motivos que lo llevaron a él y a Elizabeth a poner fin a su relación, situación que ninguno de los dos ha confirmado públicamente más allá de los mensajes que el intérprete publicó a finales de enero. "Son las palabras que nos ofreción William Levy... diciendo que todo esto es falso, que son otro tipo de circunstancias las que obligaron a esta pareja a separarse, que él incluso en unas semanas se va air a España a trabajar", comentó la periodista.