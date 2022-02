JLo celebra el cumpleaños de sus 'coquitos', sus mellizos Emme y Max

A sus 52 años, Jennifer Lopez es una de las más grandes estrellas del cine y la música a nivel mundial, eso sin contar que es una mujer guapísima y estilosa. Pero más allá de sus logros y sus éxitos profesionales, JLo es una mamá cariñosa y dedicada, y es esta faceta la que sin duda disfruta más. La cantante tiene dos hijos, los mellizos Emme Maribel y Maximilian David, fruto del matrimonio que tuvo con Marc Anthony entre 2004 y 2010. Estos jovencitos son su mayor fuente de orgullo, tal como ella misma lo ha expresado en más de una ocasión. Por eso, no ha sido de extrañar que ahora que han cumplido sus primeros 14 años de vida, haya querido celebrar la ocasión por todo lo alto. La protagonista de Marry Me tomó su cuenta de Instagram para dedicarle a sus cocos -como les dice de cariño- un sentido mensaje de felicitación. "Mis bebés, mis soles, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos", escribió al inicio de su publicación, la cual acompañó de un video con una recopilación de momentos junto a los mellizos. "Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más increíble... ¡Estoy muy agradecida por los dos! Sólo espero poder ser la mitad de la bendición que has sido para mi vida...", continuó en su mensaje, en el cual de inmediato sumó miles y miles de likes; haz click abajo para ver más de este especial festejo.

