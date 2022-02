'Lo que importa es mi mamá', J Balvin revela que se encuentra bien tras dejarse ver con suero en el hospital

En medio del delicado momento que atraviesa J Balvin debido a la reciente hospitalización de su mamá, doña Alba Mery, quien se encuentra en el área de Cuidados Intensivos debido a las secuelas que le dejó el Covid-19, el cantante preocupó a sus fans al compartir un video en el que se le podía ver desde una cama de hospital, revelando que ahora había sido él quien debió ser atendido, pues incluso se le podía ver canalizado y recibiendo suero, mientras era trasladado hacia otro lado. Como era de esperarse, la publicación del cantante causó incertidumbre entre sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarse sobre el estado de salud del intérprete de Mi gente, quien consciente de la preocupación de sus fans, ha calmado los ánimos de todos en un video, dejando en claro que se encuentra bien y que lo único que ahora le preocupa es que su mamá salga adelante.

A través de sus historias de Instagram, el colombiano compartió un video en el que con un semblante visiblemente cansado, explicó la razón por la que tuvo que ser atendido en el hospital y cómo es que se encuentra tras la intervención a la que fue sometido. “Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, expresó el cantante entre suspiros, para después agregar: “Pero aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”, mostrándose conmovido ante la solidaridad que sus fans le han mostrado a lo largo de todo este complicado proceso.

Luego de haber sido estabilizado, el cantante compartió una fotografía en la que se le puede ver tomado de la mano de su mamá, tal y como lo ha hecho desde que fue ingresada al hospital, pidiendo nuevamente oraciones para su mamá y para todos los que están pasando por una situación similar, empatizando así con todos aquellos que a diario se mantienen en pie de lucha en los hospitales esperando un milagro. “Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido”, compartió el intérprete conmovido.

Por otro lado, J Balvin reconoció la fortaleza de su papá, don José Álvaro Osorio, quien al igual que él se han mantenido al pie del cañón, manteniendo la esperanza en alto, mientras le muestran su apoyo a doña Alba. “Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos”, escribió en otro mensaje publicado en sus historias de Instagram.

Siempre sincero con sus fans

Fue la semana pasada cuando el cantante abrió su corazón y les contó a sus fans la situación familiar por la que está atravesando, luego de la hospitalización de su mamá, después de presentar complicaciones derivadas del Covid-19: “Lo bueno es que entiendan muchas veces, que somos seres humanos iguales a todo el mundo y que nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, en general”, comentó en la primera parte de su mensaje. Balvin continuó dando detalles de por qué su mamá tuvo que ser internada: “Así que mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por el Covid y pido oraciones por ella para que podamos salir de esto”, agregó.

