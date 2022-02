Marisol González, de vuelta en Hoy para anunciar su regreso a la televisión

Siempre dispuesta a retomar el vuelo, Marisol González está lista para poner fin a su pausa en la televisión tras ocho meses de haberse alejado de los reflectores para permanecer junto a su familia. La noticia fue revelada por la misma presentadora, quien acudió al foro del programa televisivo Hoy, en el que protagonizó un emotivo reencuentro con sus excompañeros: Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Escalona, a quienes dio la sorpresa de esta nueva aventura que la tiene enteramente entusiasmada, segura de que todos sus planes pudieron darse de la mejor manera al replantear sus prioridades tanto a nivel personal como profesional.

Marisol fue recibida por los conductores del matutino con un abrazo, al mismo tiempo en que le recordaron cuánto la han extrañado a lo largo de estos meses, desde que se despidiera de la emisión en julio de 2021. “Ya todo se acomoda, yo digo que las cosas pasan por algo y ahorita estoy feliz, realizada, todo va muy bien…”, expresó González, que además de dar detalles de su regreso a la pantalla chica, aprovechó su visita al foro para disfrutar con los presentadores como solía hacerlo cada mañana, participando en algunos juegos y dinámicas. “Los extraño, los amo. Amo estar aquí”, dijo durante su intervención, visiblemente feliz y luciendo guapísima.

Para poner fin a la incertidumbre, Marisol ahondó al revelar cuál es el nuevo proyecto al que se ha integrado y cuyas transmisiones iniciarán próximamente, segura de que esta producción será del agrado de todo el público televidente. “Con sorpresota, sí, porque iniciamos con Tu Cara Me Suena este 27 de marzo…”, explicó la presentadora, para luego destacar otro aspecto importante. “Es el primer programa de Televisa con Univision, que es digno representante, porque van a cantar, se van a divertir, van a bailar, va a ser como tener un concierto cada domingo…”, explicó emocionada, para luego relatar que su gusto por esta competencia de canto ocurrió cuando de manera casual miró uno de los episodios, sin imaginar que un día ella sería parte del mismo. “Me enganché… me encanta, ahora sí que lo atraje con el gusto, de ser fan, otro sueño cumplido…”.

¿Por qué salió del programa Hoy?

Fueron casi tres años en los que Marisol González trabajó como conductora del programa Hoy, emisión en la que logró ganarse el cariño del público desde su llegada. Sin embargo, tuvo que cambiar de planes de un momento a otro para permanecer cercana a su familia, pues con la pandemia la dinámica en casa cambió por completo. “Complicó las cosas las clases en línea, mi esposo se aventaba todas las mañanas las clases en línea con las niñas, sobre todo, porque tenemos una hija muy hiperactiva, que es la grande, entonces era muy difícil, más como hombre, él tiene menos paciencia, yo me considero con más paciencia, él tenía otros proyectos y me dijo: ‘¿Te parece si ahora tú me apoyas?’ Y sí, paré un poquito y ahorita estoy trabajando por proyecto…”, dijo en su reciente charla con el programa de YouTube, Pinky Promise.

Lo cierto es que despedirse de Hoy no fue nada sencillo para Marisol, pues reconoce que se encontraba en su mejor momento de su participación en el matutino. “Era el programa con el que más soñaba y en el momento en el que más contenta me sentía tuve que hacer una pausa por un tema familiar, pero no sólo fue hacer una pausa en un programa, fue hacer una pausa después de haber trabajado tantos años, que por más que quieras estar con tu familia es bien difícil…”, dijo.

