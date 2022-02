Natalia Esperón felicita a su hija por su cumpleaños 26: 'Te amo con todo mi corazón'

Ser mamá es una de las facetas que más llena de orgullo a Natalia Esperón, quien este 21 de febrero está de celebración por el cumpleaños número 26 de su hija Natalia, a quien procreó de su pasada relación con Pepe Bastón. Emocionada, la actriz hizo pública la felicitación a su primogénita de la manera más entrañable, haciendo un viaje al baúl de los recuerdos para revelar un par de fotografías del día en el que la joven hizo realidad su sueño de casarse, postales que la intérprete acompañó con un breve pero profundo mensaje de amor. Esta, sin duda, es una de las mejores etapas para la guapa actriz, quien entre otras cosas ha regresado al set de grabación para ser parte de una nueva telenovela, un proyecto que la tiene ilusionada pues además cuenta con el apoyo incondicional de su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de las redes sociales que Natalia hizo partícipes a sus fans de este especial instante, orgullosa de ver a su hija convertida en una mujer que ha logrado conquistar todo lo que se propone. “Feliz cumpleaños Talita. Te amo amor con todo mi corazón”, escribió la estrella de telenovelas en su breve dedicatoria, en la que por cierto incluyó una imagen en la que posa frente a la joven, quien aparece vestida de novia. La foto por sí misma deja ver la enorme complicidad que existe entre ambas, un aspecto que ha sido primordial a lo largo de todo este tiempo, en que Natalia ha podido encontrar en la maternidad una de las mayores dichas, enfocada de lleno en brindar amor y cuidados a sus hijos, incluidos también Mariana y José Antonio.

Por supuesto, las reacciones fueron inmediatas entre sus seguidores, pero la de la Natalia fue la más significativa, al responder al gesto de su mamá con otra breve frase: “¡Te amo mucho!”, escribió la cumpleañera, que a pesar de ser hija de dos figuras públicas ha preferido mantener un bajo perfil. Recordemos que fue en octubre de 2021 cuando Talita, como le dicen de cariño, celebró por todo lo alto su boda con José Eugui. Desde ese entonces, ese acontecimiento ha sido de los más significativos para la familia, por tal motivo en su reciente vuelta al sol ha merecido la pena que su mamá lo evoque con el par de postales que han sido comentadas entre sus seguidores.

VER GALERÍA

El motivo por el que Natalia se alejó de la televisión

En días pasados, y tras la noticia confirmada del regreso de Natalia Esperón a la pantalla chica, ahora como parte del elenco de la telenovela Corazón Guerrero, la actriz se tomó un tiempo para compartir detalles de la razón que tuvo para mantenerse alejada de los reflectores por una década, haciendo énfasis en lo importante que fue para ella mantenerse muy cercana a los suyos cuando más era necesario. “Me dediqué a ser ama de casa, que no es una tarea fácil, es algo que se ha desvalorado muchísimo, lo ven como algo insignificante, cuando realmente eres pilar de una casa…”, confesó en entrevista para TVyNovelas. “El trabajo en el hogar es fuerte, educar a los hijos es fuerte, y estar al pendiente de todo ¡mis respetos!”, aseguró.

En ese espacio, Natalia profundizó como pocas veces sobre ese aspecto de su vida, segura de que las decisiones que tomó en su momento fueron las mejores. “Estuve con ellos en una etapa de educación, de formación y de pilares, entonces, puedo decir que soy muy afortunada porque no me he perdido de casi nada de mis hijos, los he disfrutado mucho. Mi trabajo como actriz es increíble porque te permite regresar en el momento que quieras, obviamente con la congruencia de la edad, ya que los personajes serán evidentemente diferentes…”, contó durante la conversación.

VER GALERÍA