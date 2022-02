Emocionado, Álex Fernández muestra cómo reacciona su pequeña Mía a su voz

En mayo del año pasado, Álex Fernández y Alexia Hernández se convirtieron oficialmente en marido y mujer, pues se casaron por lo civil en una boda íntima, acompañados de familiares y amigos cercanos. Mientras esperaban el momento perfecto para celebrar su matrimonio religioso, los nuevos esposos tuvieron que posponer sus planes en más de una ocasión debido a la situación de salud por la que atravesó Don Vicente, quien lamentablemente falleció en diciembre pasado. Tras esta irreparable pérdida, el joven cantante y su esposa no pierden la ilusión de casarse por la Iglesia, sabiendo que cuando llegue el momento serán ya una familia de tres. Y es que la llegada de su pequeña hija Mía está ya a la vuelta de la esquina, pues el primigénito de El Potrillo reveló hace tiempo que está prevista para el próximo mes de marzo. "Fue algo súper planeado, algo que yo quería hacer desde hace mucho, pero no podía porque yo tenía primero que hacer mi vida, poder estar trabajando para poder mantener un hijo y en cuanto se dieron las posibilidades dije: ‘Este es el momento’", contó recientemente a El Universal al hablar de su decisión de convertirse en padre. Y mientras espera ansioso a debutar en la paternidad de la mano de Alexia, Alex ha compartido un momento familiar muy especial, con el que ha dejado ver que, aunque su bebita aún no nace, ya conoce muy bien su voz. "Ya reconoce a su papá", escribió el cantante de 28 años al compartir el tierno video; haz click abajo para verlo.

Loading the player...