Héctor Sandarti se sincera sobre el momento en que sintió que estaba al límite

Convertido en uno de los conductores latinos más queridos, Héctor Sandarti disfruta hoy en día del éxito profesional que ha cosechado a lo largo de años en su carrera en la televisión. En su vida personal también se encuentra totalmente pleno, disfrutando junto a su esposa y la hija de ella, a quien considera como propia. Sin embargo, en su pasado, el presentador de origen guatemalteco ha tenido que enfrentar situaciones muy complicadas que afortunadamente ha logrado superar. Una de ellas ocurrió en 2001, cuando fue víctima de secuestro. Tras aquella dura experiencia, el también actor se refugió en la fe y en el cariño de los suyos. Ahora, el conductor se ha abierto sobre otro pasaje de su vida que él no puede olvidar, y es que, años atrás, cuando era muy joven, consideró quitarse la vida.

En entrevista como Yordi Rosado para su canal de YouTube, Héctor recordó que, durante su adolescencia fue muy rebelde, actitud que le ocasionó muchos problemas. El conductor de La Casa de los Famosos recordó que, dicha situación incluso puso en riesgo su educación, pues tenía una beca escolar que debía cuidar, ya que su mamá había quedado viuda y debía sacarlo adelante sola a él y a sus hermanas mayores. "Era nada agraciado... y obviamente pues mi personalidad no me ayudaba, quería ser todos menos yo", recordó Sandarti. "Hubo un punto en mi adolescencia, bueno en mi pubertad, que fue un parteaguas muy importante. Yo te digo que, pasaba los años porque Dios era grande, y si pasaba era con 6... y siempre con la amenaza de 'vas a perder y vas a perder la beca'", continuó.

"Un día mandan llamar a mi mamá y el director, enfrente de mí, le dice: 'Héctor este año no lo gana, su nivel académico es bajísimo; hay que hacer algo extraordinario porque si no saca tal calificación puede perder la beca o hasta lo podemos expulsar'", contó. "Entonces, fue la primera vez que vi a mi madre llorando por mi culpa, rogando al director que me diera otra oportunidad. Cuando vi ese cuadro, me dije 'no puedo permitir que esto vuelva a suceder'", relató. "Me cayó el 20 ese día, fue contundente", aseguró.

Héctor contó que ver aquella escena fue muy doloroso, y que sintió un gran remordimiento por haber puesto a su mamá en esta situación. "Regresamos a la casa los dos en silencio, le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por ser yo: 'Te pido perdón por el hijo que tuviste'. Una carta fuertísima, donde le enumeraba todas las cosas en la que yo era malo, soy mal estudiante, soy tímido, no tengo amigos...'", narró. "Recuerdo que en la carta ponía: 'Creo que la única opción de alguien como yo sería acabar con su vida', se lo puse en la carta y se la di", contó. "Me acuerdo que mi mamá leyó la carta y no me dijo nada, obviamente que si yo estaba mal, ella estaba peor, y con lo que le escribí, auméntale tantito", contó con lágrimas en los ojos.

Cuando decidió cambiar por completo su vida

"Sin embargo, creo que ese momento y ese tema de la carta a mí me dio un giro a nivel personal", aseguró Héctor. "'Tengo de dos: no me gusta ser quién soy, no me gusta la vida que tengo, no me gusta cómo soy yo, qué pienso, qué hago, tengo de dos, o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este gü%#, o sea, me mato'", dijo al recordar los pensamientos que pasaron entonces por su mente. Afortunadamente, nunca hizo nada que realmente atentara con su integridad, por lo que sólo le quedó tomar un camino distinto al que había seguido durante este tiempo. "Entonces como descarté la opción de acabar con mi vida, porque realmente nunca lo vi como opción, automáticamente dije: 'Voy a cambiar, voy a convertirme en otro gü&% que no sea yo o buscar superar todas las cosas que no tengo y que deseo tener", narró "A partir de ese momento comenzó un viaje en mi vida que para mi ex el viaje más extraordinario que he vivido y que agradezco a la vida y a Dios el haberme metido esa idea en la cabeza, ese chip de decir 'cambia, se puede cambiar, voy a ser mejor'", compartió.