Dispuesta a contar su verdad, Britney Spears firma un contrato de 15 millones de dólares por un libro

Luego de lograr liberarse de la tutela legal de su padre, la cual le impedía tomar las decisiones más básicas sobre su vida y bajo la cual vivió por más de 13 años, Britney Spears poco a poco comienza a tomar las riendas de su vida en todos los sentidos, algo de lo que ha hablado en más de una ocasión en sus redes sociales, donde ha lanzado uno que otro mensaje en contra de todos los miembros de su familia, a quienes ha acusado de haber abusado de la situación en la que se encontraba para beneficiarse, pues recordemos que la ‘Princesa del pop’ incluso no podía decidir sobre su fortuna debido a la tutela. Y aunque Britney ha exhibido a gran parte de su círculo más cercano en redes sociales, la cantante quiere ir un poco más allá por lo que incluso ya ha firmado un contrato millonario con la editorial Simon & Schuster para la edición de un libro de memorias que se antoja revelador.

De acuerdo con la revista People, Britney ya ha firmado un contrato por 15 millones de dólares con la editorial, luego de que varias casas libreras intentaran lograr esta exclusiva, la cual finalmente ha sido ganada por Simon & Schuster. Cabe destacar, que el acuerdo al que ha llegado la intérprete de Stronger con la editorial es uno de los más importantes que se han cerrado en cuanto a la cantidad de dinero que se le ha ofrecido en los últimos años, por lo que ya se le compara con el contrato que firmaron Barack y Michelle Obama por sus libros en 2017, el cual asciende a 60 millones de dólares en total, la cifra más elevada del género conocido como no-ficción.

Cabe destacar, que la confirmación de la próxima publicación del libro de Britney Spears se da tan solo unas semanas después de que su hermana Jamie Lynn Spears publicara el polémico libro Things I Should Have Said, el cual causó una gran molestia en Britney, pues la cantante fue mencionada en él sin su consentimiento, algo que no dudó en expresar a través de sus redes sociales, en donde fustigó a su hermana y a su libro. “¡Qué descaro de tu parte vender un libro ahora y hablar mie***!, pero estás mintiendo… ¡Ojalá hicieras una prueba de detector de mentiras para que todas estas personas vean que estás mintiendo sobre mí!”, expresó Britney sobre las acusaciones que hizo Jamie Lynn en su publicación, en donde acusó a su hermana mayor de ser la causante de todos sus traumas de la infancia.

Dispuesta a contar la verdad sobre sus familiares

Fue el pasado 12 de noviembre cuando Britney Spears logró conseguir su libertad tras 13 años de vivir bajo la tutela de su padre, James Spears, a quien la cantante acusó ante la corte de haberle negado sus derechos humanos mas elementales, pues incluso él decidía en temas tan íntimos como su vida sentimental y sexual. Es por eso que, tras conseguir su ansiada libertad, la intérprete ha ocupado sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes en contra de su familia, dejando en claro que está dispuesta a hacerle saber al mundo la clase de personas que fueron con ella. "Honestamente, cada día que me despierto todavía me sorprende cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron… ¡fue desmoralizador y degradante!", comentó Britney en una publicación en Instagram. "Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel… sí, ¡incluida mi madre que (tanto) va a la iglesia!", agregó de forma contundente.

La cantante de 40 años, dijo estar dispuesta a contar su historia en una entrevista con Oprah Winfrey, ya que no pretende callar más, por lo que lanzó una fuerte advertencia a su familia. "¡Espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y sepan exactamente a qué me refiero!”, escribió la cantante, quien finalmente expresó: “No lo he olvidado”.