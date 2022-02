Claudia Álvarez cuenta cómo tomó Kira la llegada de sus hermanitos

Después de una larga y dulce espera, Claudia Álvarez y Billy Rovzar le dieron la bienvenida a sus mellizos Clío y Billy, a mediados del pasado mes de enero. Los pequeños nacieron prematuramente, por lo que tuvieron que estar un tiempo en el hospital, a donde la pareja acudía puntual a visitarlos, salvo aquellos días en los que la actriz tuvo que permanecer aislada debido a su contagio de Covid. Pero finalmente, hace poco más de una semana, los pequeños pudieron ir a casa, donde ya los esperaba su hermana mayor Kira. Al compartir con ss seguidores cómo ha sido este proceso de adaptación con su nueva y numerosa familia, la actriz reveló que para su primogénita no ha sido tan fácil asumir su nuevo papel. "Está celosita...", contó en una serie de videos que publicó en sus Instagram Stories, en los que además contó cómo ella y su esposo estpan trabajando en esta situación. "Poco a poco le voy pidiendo que me ayude con actividades con los babies... Después de esto me tardarpe un ratote en pedirle que me ayude a bañarlos", explicó. Haz click abajo para enterarte de todo lo que djo Claudia.

