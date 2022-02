Alejandro Fernández, conmovido ante la estatua de Don Vicente: '¡Besos hasta donde estés!'

En medio de la gira que Alejandro Fernández realiza por todo México con su espectáculo Hecho en México, el cantante ha hecho un alto para rendirle un emotivo homenaje a su padre, Don Vicente Fernández, quien lamentablemente falleció el pasado 12 de diciembre. Y es que el cantante por fin pudo visitar la estatua que se develó el pasado 17 de febrero, durante la misa que se ofreció en memoria del famoso intérprete con motivo del que hubiera sido su cumpleaños número 82. Una fecha por demás especial, pues además ha sido la primera vez que conmemoran esta ocasión tras la partida de Don Chente, y en la cual no puso estar presente el ‘Potrillo’ debido a sus compromisos laborales. Sin embargo, el intérprete de Nube viajera se ha tomado el tiempo para visitar este memorial, el cual ha sido instalado al lado de la tumba de su padre para rendir un merecido homenaje a su memoria.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Alejandro compartió una fotografía en la que se le puede ver admirando la enorme escultura de Don Vicente -quien fue inmortalizado vestido de charro y sobre un caballo-, con un semblante muy serio y reflexivo, tal y como se ha dejado ver desde la muerte de su padre. “Nunca demasiado tarde para visitar a mi padre y ponerle unas flores por su cumpleaños”, expresó el artista de 50 años al pie de la fotografía. “Mejor tarde que nunca… dice un dicho. ¡Te amo jefe! ¡Quedó espectacular tu escultura! ¡Besos hasta donde estés!”, agregó conmovido.

Sin duda alguna, los últimos dos meses han sido un poco duros para Alejandro Fernández, quien ha encontrado consuelo en los brazos de su familia y en su público, quienes en cada aparición que hace en el escenario le hacen sentir el cariño que tiene por él y por su padre, quien en cada concierto que ha dado el artista tras la partida de Don Vicente se ha hecho presente. Tal y como sucedió en el concierto que Alejandro ofreció en Auditorio Nacional el pasado fin de semana, en donde su equipo se encargó de recordarle lo orgulloso que estaría el ‘Charro de Huentitán’. Y es que en las escalinatas que lo llevarían hasta el escenario, su staff escribió las siguientes palabras: “Échele… ¡como le enseñé!”, haciendo referencia a las palabras que el artista algún día le dijo a su hijo. "Gracias a mi familia del tour #AFHechoEnMexico por recordarlo y por recordarme lo especial de lo que hacemos todos los días", compartió el intérprete en sus redes.

El emotivo mensaje de Alejandro para su papá en su cumpleaños

El pasado 17 de febrero, sin duda fue una fecha agridulce para los Fernández, quienes acostumbrados a celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Don Vicente, tuvieron que pasar esta fecha recordándolo con todo el amor posible y celebrando su legado. Fue por eso que Alejandro aprovechó esta ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a su papá, el cual acompañó de un álbum de fotos muy especial, en el que destacó una imagen en la que se podía ver a Don Vicente le haciéndole el moño de la corbata a su hijo: “Va una historia rápida. El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró, como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo: ‘Vente pa’ acá mijo. Te voy a amarrar esa corbata, como cuando eras un bebé’”, explicó El Potrillo.

En este especial álbum, Alejandro incluyó una imagen en la que aparecen Don Vicente, Álex y él en el estudio de grabación. El cantante eligió estas fotos inéditas para honrar la memoria de su papá a quien le escribió: “¡Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo! No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre”. Esta publicación provocó la reacción de más de 140 mil personas, entre ellas Karla Laveaga, novia del artista, quien dejó varios emojis de corazón en los comentarios.