Marimar Vega celebra su despedida de soltera rodeada de sus mejores amigas

Todo parece indicar que la boda de Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez está a la vuelta de la esquina. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado la fecha exacta en la podría llevarse a cabo este esperado evento, los futuros esposos han dado algunas pistas de lo que podría suceder próximamente. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la actriz se dejó ver de lo más emocionada durante la celebración de su despedida de soltera, la cual se llevó a cabo en una increíble suite de un hotel de la Ciudad de México. Como era de esperarse, Marimar se ha hecho rodear de su círculo más cercano de amigas, quienes se encargaron de consentirla en todo momento, haciendo de este día uno de los más especiales de la vida de la futura novia.

A pesar de la discreción con la que suele manejar su vida privada, la actriz hizo eco de esta divertida celebración a través de su perfil de Instagram, en donde compartió algunas fotografías de la increíble fiesta que sus amigas organizaron para ella, en la que no pudieron faltar las copas de champaña, la música, los globos y los brindis en la alberca, instantes que sin duda quedarán guardados en el corazón de Marimar, pues en las fotografías y videos que la artista de 38 años ha publicado en sus redes se le puede ver sumamente emocionada y conmovida ante el gesto que tuvieron sus amigas, entre las que pudimos ver a otras famosas como Macarena Achaga, Ceci Ponce, Rossana Nájera, Patricia Garza, Marcela Girado y Adriana Louvier.

De hecho, al pie de las imágenes, la actriz agradeció a sus amigas por la increíble sorpresa que organizaron para ella, a propósito de la nueva etapa de vida que está por comenzar de la mano de su amado Jerónimo, dejando en claro lo afortunada que se siente por la oportunidad de tenerlas en su vida. “Siempre les presumo que de las cosas más valiosas que tengo en la vida ¡son mis amigas! Y ayer me hicieron una sorpresa tan, tan hermosa ¡que me sacaron las lágrimas! Las amo, ¡no puedo explicarles lo privilegiada que me siento de tenerlas en mi vida!”, expresó la intérprete de lo más emocionada.

Ha sido gracias a las publicaciones que sus amigas han hecho a través de sus redes sociales, que los fans de Marimar han podido ver más detalles de esta increíble celebración la cual estuvo organizada y ambientada al puro estilo de una pijamada, pues incluso la habitación del hotel en la que se llevó a cabo la despedida de soltera de la actriz fue decorada con globos en color paste, luces neón, tipis con sleeping bags, entre otros lindos detalles. Además, por lo que se puede ver en un video publicado por la actriz Marcela Girado en Instagram, se pude observar que la sorpresa no solo fue para Marimar, sino para todas las asistentes, quienes llegaron al lugar con los ojos vendados y guiadas por los organizadores de la fiesta.

Suenan campanas de boda para Marimar

Fue en agosto pasado, cuando Marimar Vega todavía no había hecho pública su relación con Jerónimo Rodríguez en redes, que la firma de joyas Ingrata Fortuna compartió en sus redes sociales fotos del anillo de compromiso que diseñaron especialmente para la actriz. Aunque de primer momento ella prefirió guardar silencio, con los meses, ha ido posteando, fotos, videos y mensajes dedicados a su prometido quien fue recibido por la familia de la actriz con los brazos abiertos, para muestra, las imágenes que los Vega compartieron en redes de su festejo de Año Nuevo, una íntima reunión en la que vimos a Jerónimo convivir con Alberto Guerra, Zuria Vega y con sus dos pequeños hijos, Lúa y Luka.

