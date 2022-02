Christian Nodal cubre uno de los tatuajes dedicados a Belinda

El anuncio de su ruptura sentimental marcó un nuevo inicio en las vidas de Belinda y Christian Nodal, acontecimiento mediático que a su vez dio pie a una ola de comentarios entre los fanáticos de la expareja, pendientes en todo momento de la reacción que ambos han tenido a lo largo de estos días. Precisamente, uno de los detalles que provocó mayor incertidumbre desde el primer instante fue qué ocurriría con los tatuajes que el cantante se realizó meses atrás como muestra de afecto a su entonces novia, situación para la que finalmente parece haber una respuesta, tras confirmarse que el intérprete de temas como Adiós Amor ha tomado cartas en el asunto.

La atención creció en torno a Nodal este fin de semana, no solo por el lanzamiento de la canción titulada No Somos Ni Seremos, -la cual se dice podría estar relacionada con el tema de su rompimiento-, sino también porque durante una de sus presentaciones en Centroamérica dejó al descubierto la modificación del tatuaje que lleva en el cuello, y en el que anteriormente se podía leer la palabra “Beli”. No se sabe si esto ha sido de forma permanente con otro tatuaje o temporal. Lo cierto es que la sorpresa creció ante la perspicacia que tuvieron los fotógrafos, pues al hacer un acercamiento a esta parte de su cuerpo, mientras él se encontraba en el escenario, fue posible descubrir que Christian transformó el diseño de las cuatro letras alusivas al nombre de la cantante en símbolos de póker.

Recordemos que durante el tiempo que duró su noviazgo, Nodal se realizó cuatro tatuajes dedicados a Belinda, uno de ellos en el pecho con la mirada de la cantante, así como otro en el que se lee la palabra “utopía” acompañada de un corazón, lo cual se cree es en honor al segundo disco que lanzó la intérprete, esto en el año 2006. Por supuesto, el detalle del tatuaje modificado llevó a muchos a inferir que probablemente Christian había transformado ya los otros diseños, aunque nada de eso ha sido comprobado hasta el momento.

Las recientes palabras de Nodal

El paso de Christian Nodal por Centroamérica generó muchas expectativas, pues estas presentaciones ocurren a tan solo días de confirmar su rompimiento con Belinda, una situación que de inmediato se tornó polémica y mediática. Por esta razón, las palabras que el cantante dirigió al público al estar sobre el escenario antes de presentar un tema llamaron mucho la atención. “La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, en la que no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor…”, dijo ante los asistentes, quienes lanzaron gritos y aplausos al ídolo musical.

En otro más de sus mensajes, Nodal agradeció por el apoyo que su público le ha brindado tras el estreno del tema titulado No Somos Ni Seremos, el cual incluyó el lanzamiento de un videoclip que ha dado pie a comentarios, pues se ha dicho que la modelo que aparece en el mismo guarda un enorme parecido con Belinda. Hasta el momento, y tras confirmar su separación, Christian se ha mantenido discreto en torno al tema, mientras que su ex, de igual forma, solo se ha referido a través de un par de comunicados, el último para hacer un enérgico llamado a quienes han lazando agresiones contra ella, por lo que aseguró que actuará incluso legalmente de ser necesario, denunciando puntualmente ser víctima de violencia de género.

