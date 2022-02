El Negro Araiza sobre su exnovia: 'Merece vestirse de blanco'

Hace un par de semanas, Raúl El Negro Araiza hizo un anuncio que tomó a muchos por sorpresa: su separación de Margarita Vega. Días antes, la pareja se había dejado ver muy feliz y enamorada celebrando los ocho meses de su noviazgo, razón por la que nadie esperaba este desenlace. Con la sinceridad que lo caracteriza, el actor explicó las razones por las que él y su la guapa colombiana habían decidido poner punto final a su relación, destacando que el afecto y el respeto prevalecerían siempre entre ellos. De hecho, hace poco ella habló cariñosamente del conductor y se dijo agradecida por la historia que vivieron juntos. No obstante, esta ruptura sigue doliendo, tal como el mismo presentador de Hoy lo ha reconocido, además ha expresado sus mejores deseos para la actriz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El Negro Araiza habló sobre las razones que propiciaron su separación de Margarita, y si bien anteriormente había señalado que la diferencia de edad entre ellos había tenido cierta repercusión, al reflexionar sobre lo sucedido encontró que fue más bien el hecho de que estaban en distintas etapas de su vida. “Es el conocerte en destiempo, no importa tanto la edad, pero sí importan los sueños que cada uno tiene”, expresó en un encuentro con la prensa a su paso por la alfombra roja del musical José El Soñador. “Y tiene todo el derecho Mara de ser feliz”, agregó. Y aunque esta fue una decisión conjunta, eso no ha impedido que su corazón resienta la separación. “Me duele mucho, sigo muy triste”, admitió.

VER GALERÍA

El conductor de Hoy prefirió que Margarita y él siguieran por caminos separados, con tal y que ella pudiera vivir experiencias que él ya había tenido. “Es una persona que se merece vestirse de blanco y tener hijos, vivir con ella”, comentó, haciendo referencia al matrimonio y a la familia. “Yo ya lo tuve todo, entonces no le puedo hacer perder su tiempo”, comentó. El Negro aclaró que Mara -como le dicen de cariño- nunca le exigió dar alguno de estos pasos en su relación, sin embargo, para él era evidente que a ella le causaba ilusión esa posibilidad. “Lo hablamos, no me lo pidió nunca, pero pues se nota, ¿no?”, explicó. “Y vivir con alguien… Yo no quiero vivir con nadie. Y entonces la relación te va empujando y vale la pena todo”, comentó.

VER GALERÍA

Cuestionado sobre el tipo de relación que buscaría en adelante, el actor señaló que, aunque por ahora no piensa en ello, seguramente se inclinaría por alguna en la que él y su pareja puedan tener sus propios espacios. “Ya no sé… La verdad es yo nada más necesitaría alguien que sí, su vida, su casa, su trabajo, sus hijos, tal vez para tener el mismo lenguaje y pues de ahí partir, y sí, ‘yo te consiento en todo’. Era lo que no estaba a tiempo aquí (en su relación con Margarita), entonces sí fue muy duro, sí me dolió, la verdad”, reconoció.

Margarita se queda con un bello recuerdo

Hace unos días, Margarita habló sobre su separación de Araiza y se dijo profundamente agradecida por todas las experiencias que pudo compartir con él con él. “Fue un noviazgo de ocho meses y me quedo con lo mejor, con los momentos lindos, además de estar agradecida con la vida por haber compartido este tiempo con él”, expresó la actriz en entrevista con con TVNotas. “Cada uno tiene que vivir su proceso y la verdad no quisiera hablar mucho del tema; solo diré que Raúl es un gran hombre”, expresó la guapa colombiana “Estoy triste, viviendo mi proceso, pero hay que seguir adelante, por eso estoy enfocada en mi carrera y haciendo mucho ejercicio”, agregó. Fue a principios de este mes Raúl Araiza confirmó su rompimiento con Mara. “La verdad es que yo tomé la decisión, y el motivo por el que pusimos punto final fue porque sí pasaron los 21 años de diferencia entre nosotros... Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión”, dijo entonces al mismo medio.

VER GALERÍA