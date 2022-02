La increíble escapada a Cartagena de Adamari López y Alaïa

Para Adamari López no hay nada más importante en estos momentos que su hija Alaïa, sobre todo en medio de la transición que han enfrentado como familia tras su separación de Toni Costa. Es por eso que la presentadora del programa Hoy día se ha volcado en amor para su pequeña de seis años, procurando hacer de esta nueva etapa de su vida un poco más llevadera y lo más normal posible. Es por que que, con el pretexto del reciente Día de San Valentín, la también actriz organizó un increíble viaje madre e hija para poder celebrar esta fecha tan importante de una manera muy diferente, sobre todo después de la separación de sus papás, aprovechando la ocasión para visitar a una persona muy importante en la vida de Adamari y Alaïa.

El destino elegido por López ha sido Cartagena de Indias, una de las ciudades más bella de Colombia hasta donde Adamari y su Alaïa han viajado para conocer algunos de los rincones más emblemáticos de este destino y en donde han visitado a doña Carmencita, una persona que trabajó con Adamari y Toni cuando Alaïa llegó a sus vidas, por lo que este viaje sin duda ha sido doblemente especial. "Estamos muy contentas de realizar este viaje juntas, que esperamos que de ahora en adelante sea una tradición para nosotras", dijo la hermosa conductora en un video compartido en su perfil de Facebook, donde adelantaba la razón de su escapada. "Carmen una señora que nos ayudaba antes en la casa y que vio a Alaïta cuando era una bebecita chiquitica chiquitica, que me cuidó y estuvo el pendiente de mí por mucho tiempo y se regresó a Colombia para compartir con su familia y con su hijo, así que vamos a ir a verla, a compartir con ella, estará ahí en el aeropuerto esperándonos", agregó.

A través de su perfil de Instagram, Adamari también ha compartido algunos detalles de su increíble viaje a Colombia, dejándose ver de lo más sonriente en cada uno de los lugares que ha visitado de la mano de su hija, luciendo incluso looks idénticos. “Seguimos disfrutando de las bellezas de Cartagena, y uno de nuestros momentos favoritos fue compartir junto a Las Palenqueras porque llenan de alegría, color y ¡mucho sabor las calles de la ciudad!”, detalló la actriz de telenovelas como Amigas y Rivales. “Carmencita, Alaïa y yo hemos visitado el Makani Beach Club, disfrutamos de un recorrido de Encanto por el centro y paseamos por la Isla Tierra Bomba”, agregó, haciendo referencia a su itinerario.

A través de estos viajes, Adamari busca acercarse más a su hija y alimentar aún más la complicidad que las une, algo que ella misma pudo experimentar en su momento con su madre. “Yo hacía mucho estos viajes con mi mamá y los recuerdo y los atesoro muchísimo todavía al sol de hoy, aunque ella esté en el cielo, y es lo mismo que quiero seguir creando en esta relación que tengo con Alaïa”, reflexionó la actriz en uno de los videos que ha compartido en redes sociales sobre su viaje a Cartagena.

La maternidad, su sueño hecho realidad

Hace unos meses, en medio de los festejos por su cumpleaños número 50, Adamari se sinceró sobre su faceta de mamá en una entrevista con Rebeka Smyth para el segmento Sin Filtro de Hoy Día. La puertorriqueña confesó que el tiempo que estuvo buscando sin éxito ser madre, ha sido uno de los momentos más duros de su vida. “Si pudiera decirte los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”, reconoció. “Esa lucha de entonces volver a donde un doctor de fertilidad y me dijera, cuánto de posibilidad me queda para ser mamá y seguía siendo tan bajito, un 5 por ciento de posibilidades de ser mamá”, contó. Sin embargo, las cosas dieron un vuelco y “cuatro meses después, inesperadamente llegó Alaïa”. Cuestionada sobre si vivió preocupada su embarazo, dijo entonces: “Sí y no, celebraba todos los días que sentía a mi bebé, que iba creciendo pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar”, admitió.

